Markkanen jännittää pääsyä NBA-tähdistöotteluun – ”Leikittelypeli, mutta jenkkeihin se puree”

Koripallotähti Lauri Markkanen joutuu jännittämään NBA:n tähdistöotteluun pääsyään vielä vajaan viikon. Utah Jazzin johtavaksi pelaajaksi profiloitunut Markkanen on vahvoilla veikkauksissa, että hän yltää 19. helmikuuta pelattavaan liigan itä- ja länsilohkojen huipputapahtumaan.

Vuotuisen All Star -tapahtuman pelaajalistat lyödään lukkoon 2. helmikuuta. Markkasen kannalta tähdistöpelistä tekee erityisen se, että All Star -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Urah Jazzin kotikentällä Salt Lake Cityssä.

Markkanen ei yltänyt vielä varhain perjantaina Suomen aikaa julkistettuun NBA:n länsilohkon avauskentälliseen. Sen valitsivat äänestyksellä liigaa seuraavat fanit, liigapelaajat ja median edustajat.

Markkanen on viimeistään tällä kaudella murtautunut NBA-pelaajien eturiviin. Hänelle veikkailtiin viime syksynä ennen kauden alkua toteutuneessa yllätyssiirrossa Cleveland Cavaliersista Utahiin pelaajana jämäroolia, mutta toisin on käynyt: suomalainen on joukkueensa johtava pelaaja, kun Utah tavoittelee länsilohkossa paikkaa NBA:n pudotuspeleihin.

Markkasen arvo NBA-pelaajana ei lopulta riipu siitä, saako hän tähdistöpelin valitsijoiden silmissä armoa vai ei.

– Itse pelinä NBA:n tähdistöottelu ei ole merkittävä, mutta amerikkalaisille valinnalla siihen on arvoa, koripalloilussa kaiken nähnyt pitkän linjan urheilutoimittaja Pentti Salmi tietää.

Show tulee ennen peliä

Helsingin Kisa-Toverit eli HKT:n valmentajana viiteen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen 1961–65 luotsannut Salmi muistaa, kuinka suomalaiseenkin koripalloiluun yritettiin takavuosina juurruttaa lajin tähdistötapahtumaa.

– Meillä järjestettiin all star -pelejä, mutta eivät ne oikein ottaneet tulta alleen, Salmi kertoo.

Suureellista näyttävyyttä arvostava amerikkalainen urheilukulttuuri poikkeaa koruttomammasta suomalaisesta lajikulttuurista.

– NBA-tähdistöottelu on leikittelypeli, mutta jenkkeihin se puree. Sen ohessa järjestetään kaiken maailman taitokisoja, ja niillä tapahtumaa on hyvä markkinoida, Salmi perustelee.

Markkanen on saanut Utahin joukkueessa ison roolin, jota hän myös käyttää tavallaan hyödykseen.

– Laurihan tekee otteluissa näyttäviä donkkeja. Varmasti se nostaa fanien silmissä hänen arvostustaan, Salmi päättelee.

Kotikenttäetu mahdollisena oikotienä

Salmi uskoo, että Markkasella on erinomaisten pelillisten näyttöjen lisäksi oikotie tähdistötapahtumiin.

– All Star -ottelu pelataan hänen kotikentällään. Nyt jännitetään, josko edes yksi Utah Jazzin pelaaja pääsee tuohon tapahtumaan,

Markkasen mainiot otteet eivät ole jättäneet lajin elävää tietosanakirjaa Salmea kylmäksi.

– Onhan hänen nousunsa huipulle ollut uskomaton. Minulla on sellainen käsitys, että hienosti sujuneet viime EM-kisat antoivat Laurille buustia, jonka tuoman itseluottamuksen nojalla hän nyt menee eteenpäin.

Toisen polven huippukoripalloilijana Markkasella on yksi etu lisää puolellaan.

– Lauri on joukkuepelaaja. Ei ole kusi niin sanotusti noussut päähän, Pentti Salmi kiteyttää.

Reima Rautiainen