Meri-Halikon koulun tulevaisuudesta on tarkoitus päättää kevään aikana Salossa.

Kaupunki on valmistellut sisäilmaongelmista kärsivän koulun tilaratkaisuja, ja asiasta on tarkoitus tiedottaa oppilaiden huoltajille vanhempainillassa 7. helmikuuta Mustamäen koululla. Huoltajille on lähetetty kutsu tilaisuuteen Wilman kautta.

Koulun tilanteesta ja tulevista vaihtoehdoista järjestetään lisäksi kaikille avoin keskustelutilaisuus kaupungintalolla 14. helmikuuta.

Yleisötilaisuudessa käsiteltyihin tilaratkaisuihin voi ottaa kantaa 27. helmikuuta asti lähettämällä mielipiteensä Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@salo.fi.

Kaupungin tavoitteena on, että päätökset koulun tilaratkaisuista tehdään 7. maaliskuuta pidettävässä opetuslautakunnan kokouksessa.

Meri-Halikon koulu on toiminut kahdessa vanhassa koulurakennuksessa, jotka vaatisivat perusteellista remonttia.

Kaksi opetusryhmää siirrettiin jo elokuusta alkaen Mustamäen kouluun Meri-Halikon alakoulun sisäilmaongelmien takia.

Salon opetuslautakunnan piti lokakuussa käsitellä esitystä, jonka mukaan kaikki Meri-Halikon alueen koululaiset olisi siirretty pysyvästi Mustamäkeen ensi syksystä alkaen.

Esitys vedettiin kuitenkin pois ennen lautakunnan kokousta, ja kuntalaisille päätettiin antaa mahdollisuus palautteen antamiseen.

Palautteita käsiteltiin opetuslautakunnassa marraskuussa. Lautakunta päätti ottaa asiassa aikalisän, jotta virkamiehet saavat valmistella uudet tilaratkaisut rauhassa.

Wartsalan ja Angelniemen kyläyhdistykset ovat toivoneet, että Meri-Halikon vanhojen rakennusten tilalle rakennettaisiin uusi päiväkoti ja koulu Märynummen tapaan.