Metsäkauriit viihtyvät liki Salon toria – Metsäkauriskannan arvioidaan kasvaneen, mutta virallista kanta-arviota ei ole tehty

Vajaan kymmenen kauriin lauma ruokaili kaikessa rauhassa vain parin kilometrin päässä Salon torista Kukonkallion hoivakodin lähellä joulukuun lopulla. SSS:n valokuvaajan bongaama kaurislauma viihtyi pellolla lähellä asutusta, jossa niitä näkee yhä enemmän.

– Niille on tarjolla ruokaa, selittää vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson Varsinais-Suomen riistakeskuksesta.

Kauriita myös näkee yhä useammin, sillä kannan arvioidaan kasvaneen. Hermansson sanoo, ettei virallista kanta-arviota ole tehty, mutta kauriit näkyvät valkohäntäpeurojen (valkohäntäkauriiden) ohella kolaritilastoissa. Metsäkauriita myös metsästetään vuosittain yhä enemmän.

Isoja kaurislaumoja havaitaan juuri talvisin. Hermansson sanoo metsäkauriiden kerääntyvän tuolloin yhteen.

– Laumat ovat suurimmillaan lopputalvesta, hän sanoo.

Asutusten läheltä löytyvät yleensä myös suurimmat kauriskeskittymät, joita saattaa nähdä hyvin valoisaan aikaan. Tämä johtuu metsäkauriin ruokailurytmistä.

– Metsäkauris syö neljän tunnin välein, Hermanssom selittää.

Hän sanoo, että metsäkaurista kookkaampi valkohäntäpeura puolestaan siirtyy ruokailupakoille vasta hämärissä.

– Päivisin se makaa ja märehtii, hän selittää.

Metsäkauriskin on märehtijä, mutta sen on syötävä useammin.

Metsäkauriit pitävät mehevästä ruuasta. Niiden pääravinto onkin metsässä mustikka, jonka varpuja kauriit syövät.

– Pelloilta ne löytävät nyt myös syysrapsia, josta ne pitävät, Hermansson sanoo.

Lisäksi syysvilja kelpaa kauriille. Taajamien läheltä löytyy muutakin helposti sulavaa ravintoa.

Asutuskeskusten lähelle metsäkauriita houkuttelee Hermanssonin mukaan myös helppokulkuisuus.

– Siellä on yleensä vähemmän lunta, hän sanoo.

Petojen välttely saattaa myös osaltaan selittää metsäkauriiden viihtymistä asutuksen lähellä. Hermansson sanoo ilveksen saalistavan mieluummin metsäkauriita kuin valkohäntäpeuroja.

Hän sanoo, että vastaavanlainen ilmiö petojen välttelystä on havaittu Yhdysvalloissa. Siellä kansallispuiston kauriit alkoivat vältellä alueita, joissa oli susia.

Ilveksen lisäksi Suomen metsäkauriskantaa verottaa metsästys.

Hermanssonin mukaan Varsinais-Suomen metsäkaurissaalis oli viime vuonna 7 132. Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella kaadettiin 270 metsäkaurista.

Jahtikausi on parhaillaan menossa. Vuodenvaihteeseen mennessä Varsinais-Suomessa on ammuttu 3 489 kaurista, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten. Tuolloin vastaavaan aikaan oli ammuttu 4 176 kaurista.

Salon seudun riistanhoitoyhdistyksessä kauriita on ammuttu vuodenvaihteeseen mennessä 123, kun viime vuoden vastaava luku oli 139.