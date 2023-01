Mielipide: Digitalisaatio uhkaa syrjäyttää monet ikääntyvät

Digisyrjäytyminen on todellista ja lisääntyvää. Asiana tätä on tutkittu Jyväskylän apulaisprofessori Sakari Taipaleen vetämässä tutkimusryhmässä.

Matkapuhelimen monipuolisen käytön kerrotaan olevan yhteydessä iäkkäiden hyvinvointiin. He, jotka osaavat käyttää älypuhelinta turvallisesti eri palvelu- sekä verkkopankkiasiointiin ovat paremmassa asemassa.

Tutkijaryhmän koosteen mukaan heikentynyt terveys ja muisti, matala koulutus sekä ikä altistavat digisyrjäytymiselle. Sen tiedetään lisäävän eriarvoisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Digitalisaatio voi olla esteenä palvelujen käyttämiselle.

Vaikka yhä useampi iäkäs on tottunut digilaitteiden käyttämiseen, suuri osa on vailla osaamista. Digitukea on saatavilla, mutta mistä sitä tavoittaa?

On helpdeskiä ja chattirobottia, maksupäätteitä kassoilla, etäjumppaa vanhuksille netin kautta ja itseilmoittautumisia upeiden sairaaloiden sisäänkäynneissä.

On parkkisovellusta ladattavana ja ”varaa aika videopalaveriin, jos haluat jutella”. Tai kuvaa kännykällä, miltä jalassasi oleva haava näyttää ja lähetä kuva lääkärille. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä virtuaalipalveluilla, näin ainakin mainostavat.

Jollain kun vain olisi aikaa käydä huolehtimassa yhteyksien toimivuus.

Kaikilla ei ole omaisia auttamassa eikä näkö- ja keskusteluyhteys virtuaalipalveluin korvaa ihmisen kanssakäymistä toiselle. Hienomotoriikka voi muuttua heikommaksi iän myötä., Yleisesti ottaen kognitiivisten toimintojen vanhenemismuutokset aiheuttavat haastetta digioppimiseen.

Nykyinen hallitus on kantanut huolta sanasta ”syrjäytyminen” sen kaikissa muodoissaan, mutta unohtanut vanhemman ihmisen pärjäämisen digiloikan vallatessa palvelut. Tällaista esittämääni huolenaihetta tuleekin ottaa enemmän keskusteluun ja auttaa vanhempia ihmisiä pärjäämään nykytekniikan lisääntyessä jatkuvasti arkielämän jokaisella sektorilla.

Kirsti Kurki

Eduskuntavaaliehdokas (ps), Somero