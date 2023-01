Mielipide: Hoitoalalla tehty järjettömiä lainmuutoksia

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä varhaiskasvatusta koskeva työvoimapula on seuraus monista säästötoimista ja vääristä poliittisista päätöksistä. Nämä päätökset tulisi nyt korjata. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa haastavissa olosuhteissa ja samalla muutos on myös mahdollisuus tehdä asioita paremmin.

Hoitoalalle hakeutumista ohjaa aina halu tehdä laadukasta hoitotyötä asiakkaan hyväksi ja tästä työstä tulee maksaa riittävästi palkkaa. Palkalla on tultava toimeen, myös ilman puolison tuloja. Myös hoitajien velvollisuudet esimerkiksi poikkeusolojen aikana on otettava huomioon alan palkkauksessa. Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot tulee aina turvata, siitä vastaa viime kädessä valtio.

Palkkauksen lisäksi myös työolot ja työn sisältö vaikuttavat hoitoalan houkuttelevuuteen. On tärkeää, että koulutuksen ja kokemuksen tuomaa monipuolista osaamista saa käyttää kokonaisuudessaan. Samaan aikaan, kun hoitajapulaa yritetään ratkaista työryhmissä, huononnetaan tilannetta lainsäädännöllä.

Esimerkiksi terveyskeskuksissa eivät lähihoitajat ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt saa jatkossa tehdä hoidon tarpeen arviointia vaan sen tekevät sairaanhoitajat. Tämä on aina kuulunut lähihoitajien tehtävänkuvaan ja joka tapauksessa se kuuluu olennaisena osana kaikkien hoitajien tehtäviin. Muutos laissa on järjetön.

Myös varhaiskasvatuksessa tehtiin lainmuutos, joka on ajanut varhaiskasvatuksen lastenhoitajia muille sektoreille. Varhaiskasvatuslain mukaan korkeakoulutettua henkilöstöä on lisättävä vuoteen 2030 mennessä siten, että heidän osuutensa lapsiryhmän kasvatushenkilöstöstä olisi 2/3, kun se nykyisin on noin 1/3. Hoitajien määrää vähennetään siten suhteessa opettajien määrään.

Ristiriitaisilla päätöksillä syvennetään hoitajapulaa. Ilman lähihoitajien osaamista Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen lakisääteisiä palveluita ei pystyttäisi tuottamaan.

Silja Paavola

Puheenjohtaja,

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer