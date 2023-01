Mielipide: Kiven ”Helsingin katastrofi” oli epileptinen kohtaus

Aleksis Kiven kuolemasta 31.12.1872 on kulunut 150 vuotta. Kiven elämän dramaattiset loppuvaiheet ja kuolinsyy kiehtovat yhä tutkijoiden ja kirjallisuuden harrastajien mieltä. Tapahtumille on esitetty monta erilaista vaihtoehtoa: masennus Ahlqvistin kirjakritiikistä, mielisairaus, alkoholismi, veneerinen tauti, borrelioosi tahi aivokuppa. Oma ehdotukseni on aivokasvain (HS 10.10.2019).

Kiven terveyden murtumisen taitepiste ajoittui toukokuun 1870 Helsingin matkaan, kun Kivi ystävien kanssa juhli ”Seitsemän veljeksen” ilmestymistä. Juhlat päättyivät professori August Ahlqvistin tunnettuun romaanin rankkaan arvosteluun. Vasta loka-marraskuun kirjeessä Kaarlo Bergbomille Kivi totesi tapahtumat ”Helsingin katastrofiksi”, muttei selittänyt, mitä sillä tarkoitti.

Katastrofin tietäminen selittäisi Kiven sairauden, ja siksi tutkijat ovat asiaa paljon pohtineet. Arviointien teon tärkein aineisto on niukka: Kiven seitsemän kirjettä Bergbomille, Lapinlahden mielisairaalan potilastiedot ja Eliel Aspelinin kirjoitukset. Lähdeaineiston tarkan analyysin perusteella arvioin tässä uutena teoriana Helsingin katastrofin olleen epileptisen kohtauksen.

Tuohon aikaan epilepsia tunnettiin kaatumatautina ja potilaisiin liitettiin hulluksi tulemisen leima. Kiven kannalta tilanne oli todellakin katastrofi, sillä tieto asiasta olisi antanut kriitikoille murskaavan aseen Kiven kaikkien tekstien leimaamiseksi mielipuolen kirjoituksiksi.

Tämä olisi tuhonnut Kiven kirjailijauran, sillä uusille teksteille ei enää löytyisi julkaisijaa. Kiven oli siis ehdottomasti salattava asia.

Tuolloin epilepsiaan ei ollut tehoavia lääkkeitä, vain vesikylpyhoitoja. Kiven Helsingin matka päättyikin vesikylpylään, ja parista kirjeestä käy ilmi kylpyhoitojen tärkeys hänelle. Viimeisessä kirjeessä Kivi mainitsee kärsineensä pitkään päänsärystä ja pelkäävänsä aivojensa tilaa sekä vakuuttaa, ettei jo ole mieltään menettänyt.

Hän ilmeisesti uskoi koko loppuelämän olevansa epileptikko ja tämän vuoksi tulevansa mielisairaaksi. Tällä perusteella Kivi ehkä myös hyväksyi sijoittamisen Lapinlahden sairaalaan.

Nykyään on tyypitelty kymmeniä erilaisia aivokasvaimia, ja joidenkin ensi oireita ovat epileptiset kohtaukset. Kiven sairauden arviointi viittaakin aivokasvaimeen, joka yhdessä stressin ja alkoholin kanssa laukaisi ”Helsingin katastrofin”.

Nuori maisteri Eliel Aspelin laati vierailusta Tuusulan kuolinmökissä elokuussa 1872 muistion. Sen mukaan surkeasti riutunut kirjailija oli ainakin sillä hetkellä mieleltään ihan tolkuissaan. Ilmeistä on, että aivoissa kasvanut syöpä vähitellen mursi Kiven terveyden ja mielen vireyden.

Lähes kolmen vuoden sairastelu johti lopulta keuhkokuumeen myötä Kiven kuolemaan. Mielisairas saati alkoholisti hän ei kuitenkaan ollut.

Hans Vogt

Angelniemi