Mielipide: Pelastuslaitosten resurssit laitettava kuntoon

Suomi ja suomalaiset ovat hyvin varautuneet sotilaallisiin kriiseihin. Meillä on vahvat puolustusvoimat, väestönsuojelu on ratkaistu julkisin ja yksityisin väestönsuojin. Terveydenhuolto- ja sairaalaverkosto on laaja ja henkilöstö ammattitaitoista.

Yksi asia kuitenkin odottaa ratkaisuaan: pelastustoiminta. Pelastuslaitosten ja vapaapalokuntien

toiminnan turvaaminen on jäänyt pahasti auki sote-uudistuksessa. Toimiala oli vielä viime vuonna kuntayhtymien ja kuntien vastuulla, mutta nyt se on siirtynyt hyvinvointialueille. Toiminnan resursointiin ei vielä ole tullut selkeää ratkaisua.

Kun näemme uutisissa Venäjän ukrainalaisiin kaupunkeihin kohdistamaa barbaarimaista tulitusta ja tuhoamista, niin käynnissä olevan kaaoksen keskellä palomiehet tekevät parhaansa pelastaakseen ihmishenkiä.

He savusukeltavat, raivaavat, pelastavat ja rajoittavat lisätuhoja. Ja kohteita on samaan aikaan satoja. Voidaanko tällaiseen tuhoon vastata jollakin keskitetyllä minimiratkaisulla? No ei mitenkään.

Pelastuspalvelun, väestönsuojelutoimialan ja ensiavun mitoitusta ei voi tehdä parhaan hetken mukaan, vaan se on suunniteltava pahimman päivän varalle. Mitä pikimmin on saatava pelastuslaitosten ja vapaapalokuntien resursointi kuntoon.

Taloudelliset resurssit on saatava kuntoon niin henkilöstön, pelastusmateriaalin kuin käytössä olevien kiinteistöjenkin osalta. Pelastuspalvelu on lisäksi nähtävä samaan tapaan kuin muutkin paikalliset palvelut, niiden on oltava lähellä kohteitaan ja tunnettava toimintaympäristönsä.

Pelastustoimialan sodan ja kriisiaikojen valmiutta on kehitettävä vastaamaan sodan kuvaa. Sodan oloissa materiaalia ja henkilöstöä tarvitaan enemmän.

Olisiko siviilipalveluksen valinneista henkilöistä tähän? Kun kerran siviilipalveluksessa oleville annetaan koulutusta asepalvelusta korvaavana, niin eikö pelastuspalvelun ja ihmishenkien pelastamiseen tähtäävä koulutus ja toiminta olisi mitä parhain korvaava ratkaisu henkilölle, joka ei halua vakaumuksensa vuoksi puolustaa maataan ase kädessä?

Olavi Jantunen

kommodori evp.

varatoimitusjohtaja

kansanedustajaehdokas (kesk.), Salo