Mielipide: Salon terveysasemille löytyy puolustajia – Lääkäriin kannattaa silti mennä taksilla

Salon Seudun Sanomien pääkirjoituksessa (24.1.) herätettiin keskustelua tärkeästä asiasta liittyen vuodenvaihteessa aloittaneen aluehallinnon päätöksentekoon ja tulevaisuuden palveluverkkoon. Itsekin olen aina suhtautunut kriittisesti uusien, peruskunnilta päätösvaltaa pois vievien hallintojen rakentamiseen. Toinen suuri huolenaihe on ollut ja on lähipalveluiden asema tulevaisuudessa – varsinkin näin maantieteellisesti laajassa Salon kaupungissa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelustrategiaa valmistellaan parhaillaan Varhassa, eli Varsinais-Suomen aluehallinnossa viranhaltijoiden toimesta. Tämä suunnitelma tulee aikanaan aluehallituksen esityksestä aluevaltuuston päätettäväksi. Strategia ohjaa vahvasti palveluverkon valmistelua ja päätöksentekoa.

Kuten pääkirjoituksessa todetaan, on aluehallituksella ja sen järjestämisjaostolla merkittävä rooli palveluverkon valmistelussa. Esimerkiksi palveluverkosta sopii hyvin pohdinta, montako terveysasemaa Salon seudulla on tulevaisuudessa ja missä ne sijaitsevat? Salo ja Somero muodostavat yhden ns. sote- alueista. Tältä alueelta Varhan hallituksessa meitä on neljä vaaleilla valittua valtuutettua (Saku Nikkanen SDP:stä, Heikki Tamminen perussuomalaisista, Jani Kurvinen keskustasta ja allekirjoittanut kokoomuksesta). Seutu on siis laajasti edustettuna. Uskon, että meillä edellä mainituilla on saman suuntainen tahto Salon palveluiden suhteen.

Demokratian toteutumisen sijaan olen enemmän huolissani taloudesta ja henkilöstön saatavuudesta. Rahaa uudistuksen tekemiseen on alun perin budjetoitu liian vähän, ja lopulliset kustannukset tuntuvat jatkuvasti kasvavan. Rahoituksesta päätetään muualla, eli hallituksessa ja eduskunnassa.

Loppukevennyksenä viittaan pääkirjoituksen pohdintaan, ”pääseekö lääkäriin potkukelkalla vai pitääkö tilata taksi”, että useimmiten lääkärin tarpeessa olevan henkilön on viisaampi tilata taksi – varsinkin kesällä.

Juhani Nummentalo

Aluehallituksen jäsen (kok.)

Salon kaupunginhallituksen 1.vpj