Mielipide: Tänä vuonna konmaritan, kierrätän ja kompostoin

Tänä vuonna vähennän karkin syöntiä. Jätän suklaapatukat kaupan hyllylle ja ostan porkkanoita. Jos vahingossa ostan suklaata niin syön sitä ainoastaan lauantaisin.

Tänä vuonna aloitan säännöllisen kuntoilun. Käyn kaksi kertaa viikossa salilla ja sivakoin ladulla niin että hikipisarat lentää.

Tänä vuonna konmaritan, kierrätän ja kompostoin. En osta mitään uutta tai jos vahingossa ostan niin harkitsen ostopäätöstä ainakin 27 sekuntia.

Tammikuu on jo yli puolessavälissä ja mitä on tapahtunut lupauksilleni? No, olen napostellut suklaata monta kertaa. Ostin vahingossa tarjouksesta edullisesti uudet kengät. Hups!

Kuntosalille sentään raahauduin, poljin kuntopyörää peräti 22 minuuttia ja sitten kiiruhdin kotiin.

Tuli mieleeni että mitä jos luopuisinkin näistä ”Tule paremmaksi ihmiseksi” -lupauksista?

Mitä jos tänä vuonna lupaisinkin olla ystävällinen kaikille kohtaamilleni ihmisille. Tervehtisin naapuria ja linja-auton kuljettajaa ja sitä kaupan kassaa. Askeleiden kiirehtimisen sijaan hidastaisin. Katsoisin kanssakulkijaa silmiin, kuuntelisin ja lohduttaisin. Jakaisin ilot ja surut, aidosti kuunnellen. Ottaisin kädestä kiinni.

Mitä jos soittaisin sille kaukaiselle ystävälleni kyselläkseni kuulumisia! Onkohan hänellä kaikki hyvin? Voisinko tänä vuonna katsoa erilaisuutta hyväksyvin silmin?

Nämä lupaukset tuntuvatkin keveiltä ja ovat toteutettavissa. Ne saavat hymyn huulilleni. Vaihdankin suuntaa.

Sulostuttakoon se mokoma suklaa elämääni – kohtuudella silloin tällöin. Pieni ripaus ylellisyyttä on vain hyväksi. Ja kun päivä pitenee niin lähden luontoon liikkumaan ihan iloisella mielellä ilman kunnonkohotusvaatimuksia. Ja kotini viihtyisä ilman konmaritusta.

Ehkä näin olen parempi ihminen itselleni ja muille. Valioyksilö niin kuin sinäkin. Ihan paras!

”Talitintti”