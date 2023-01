Mikään ei muutu: Norja voittaa helmi-maaliskuussa noin 50 MM-mitalia ladulta, mäestä, penkalta ja rinteestä

Lumilajien MM-kisaputki alkaa jo kolmen viikon kuluttua.

Ensimmäisenä starttaa alppihiihto Ranskan Alpeilla, heti perään ampumahiihto Saksan Oberhofissa ja putki huipentuu viiden viikon kuluttua 22. helmikuuta Slovenian Planicassa alkaviin pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoihin.

Juuri nyt näyttää siltä, että mikään ei ole muuttunut: Norjan ylivoima tulee olemaan – jos mahdollista – entistäkin häkellyttävämpää.

Kun tarkastellaan viiden lumilajin (alppihiihto, ampumahiihto, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty) yhteensä kymmentä maailmancupin kokonaiskilpailun tilannetta, niin vain naisten alppihiihdossa ja naisten ampumahiihdossa Norjalla ei ole urheilijaa kolmen parhaan joukossa.

Peräti viidessä kokonaiskilpailussa norjalainen on kärjessä.

Oberstdorfin MM-hiihdoissa (maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty) vuonna 2021 Norja voitti yli puolet kultamitaleista (13/24) ja huimat 43 prosenttia kaikista mitaleista (31/72).

Planicasta Norjalle on odotettavissa taas noin 30 mitalin potti. Oberstdorfin luvuista on silti vaikea laittaa paremmaksi, sillä yli kolmannes MM-hiihtojen lajeista on joukkuelajeja, joista Norja voi voittaa ”vain” yhden mitalin.

Maastohiihdossa Norjalla on miehissä Johannes Hösflot Kläbon ja Pål Golbergin johdolla peräti viisi urheilijaa seitsemän parhaan joukossa. Tiril Udnes Weng taas johtaa naisten cupia.

Norjan hiihtoylivoimasta kertoo kaiken se, että maa on kerännyt yhteensä 8 811 cuppistettä, kun Ruotsi ja Suomi ovat keränneet yhteensä vain 1 500 pistettä Norjaa enemmän.

Venäjän sulkeminen kansainvälisestä toiminnasta on odotetusti korostanut Norjan ylivoimaa etenkin miehissä, kun Kläbon ykköshaastajan Aleksander Bolshunovin johtama vahva venäläiskaarti on sivussa.

Naisissa Venäjän vaikutus on pienempi, vaikka hallitseva maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja Natalia Neprjajeva puuttuukin. Suurempi vaikutus on ollut esikoistaan odottavan Norjan hiihtokuningatar Therese Johaugin lopettamisella.

Mäkihypyssä mäkiviikon voittanut Norjan Halvor Egner Granerud oli ykkönen myös sunnuntaina Zakopanessa ennen Puolan Dawid Kubackia. Maailmancupin kokonaistilanteessa kaksikko on toisin päin.

Norjalla riittää laajuutta, sillä viidenneksi paras norjalainen on kokonaiskilpailussa sijalla 22.

Naisten mäkihyppykautta on hallinnut Itävallan Eva Pinkelnig, mutta Norjalla on hyvä edustus tässäkin lajissa. Anna Odine Ström on cupissa kolmantena ja Silje Opseth neljäntenä.

Yhdistetyssä norjalaiset pitävät kärkipaikkaa niin miehissä kuin naisissa.

Miehissä Norjalla on kaksoisjohto (Jarl Magnus Riiber ja Jens Lurås Oftebro). Naisissa Gyda Westvold Hansen on ollut tällä kaudella täysin omaa luokkaansa.

Kaksi vuotta sitten Oberstdorfissa lajin ensimmäisen MM-kullan voittaneesta Hansenista, 20, onkin helppo ennustaa nuoren lajin ensimmäistä johtotähteä, johon tulevia sukupolvia tullaan vertaamaan.

Ampumahiihdossa Norjan miehet ovat ylivoimaisempia kuin koskaan.

Sunnuntaina Ruhpoldingin yhteislähtökilpailussa Norja otti neloisvoiton kautta hallinneen Johannes Thingnes Bön johdolla. Maailmancupissa Norjalla on kolmoisjohto ja maastohiihdon tavoin viisi miestä seitsemän parhaan joukossa.

Oberhofin MM-kisoista onkin odotettavissa Norjalle lähes Planican kaltainen mitalivyöry.

Naisissa Norjalla ei ole vastaavaa dominanssia, kun Tirill Eckhoff on kärsinyt pitkään sairastelusta ja Marte Olsbu Röiseland on vasta toipunut vyöruususta.

Paras norjalainen Ingrid Landmark Tandrevold on kokonaistilanteessa viidentenä ja toiseksi paras (Karoline Offigstad Knotten) vasta sijalla 20. Väliin mahtuu muun muassa Suomen Mari Eder (16:s).

Tosin Norja voitti naisten viestin lauantaina Ruhpoldingissa, joten pois heitä ei voi missään nimessä laskea.

Alppihiihdossa Sveitsin Marco Odermatt ja USA:n Mikaela Shiffrin dominoivat maailmancupeja.

Miehissä Norjalla on kuitenkin paras syöksylaskija Aleksander Aamodt Kilde ja kaksi parasta pujottelijaa Henrik Kristoffersen ja Lucas Braathen. Kokonaiskisassa Kilde ja Kristoffersen ovat Odermattin takana sijoilla kaksi ja kolme.

Naisten alppihiihto onkin tässä vertailussa Norjan musta piste. Paras norjalainen Ragnhild Mowinckel on kokonaiscupissa vasta sijalla kahdeksan. Sanoiko joku kriisi?

Siinä missä Norjalla on viiden lajin kokonaiscupeissa peräti 13 urheilijaa kolmen parhaan joukossa, Suomella heitä on vain yksi: maastohiihtäjä Kerttu Niskanen.

Miesten maastohiihtocupissa paras suomalainen on vasta sijalla 21 (Perttu Hyvärinen). Mäkihypyssä paras suomalainen on sijalla 28 (Jenny Rautionaho) ja yhdistetyssä sijalla 13 (Ilkka Herola).

Siinä missä Norja tulee voittamaan helmi-maaliskuussa viidessä eri lajissa noin 50 lumilajien MM-mitalia, Suomen odotusarvo on 4–6 mitalia – kaikki maastohiihdosta.

Jotain samaa Suomella ja Norjalla kuitenkin on, sillä Suomenkin musta piste on naisten alppihiihto, jossa yksikään suomalainen ei ole päässyt tällä kaudella maailmancupin pisteille. Miehissä paras suomalainen alppinisti (Elian Lehto) on kokonaiscupissa sijalla 113.

Muuttumattomista faktoista huolimatta Yle esittää tänäkin talvena alppihiihtoa kymmeniä tunteja suorina lähetyksinä.

Lumilajien maailmancupin tilanteet 15.1.

Alppihiihto

Miehet: 1) Marco Odermatt Sveitsi 1 186, 2) Aleksander Aamodt Kilde Norja 846, 3) Henrik Kristoffersen Norja 665,…113) Elian Lehto Suomi 15.

Naiset: 1) Mikaela Shiffrin USA 1 195, 2) Petra Vlhova Slovakia 796, 3) Lara Gut-Behrami Sveitsi 636,…8) Ragnhild Mowinckel Norja 412. Ei suomalaisia.

Ampumahiihto

Miehet: 1) Johannes Thingnes Bö Norja 959, 2) Sturla Holm Lägreid Norja 784, 3) Vetle Sjåstad Christiansen Norja 503,…26) Olli Hiidensalo Suomi 167. Seitsemän parhaan joukossa viisi norjalaista.

Naiset: 1) Julia Simon Ranska 756, 2) Elvira Öberg Ruotsi 615, 3) Lisa Vittozzi Italia,…5) Ingrid Landmark Tandrevold Norja 474,…16) Mari Eder Suomi 265.

Maastohiihto

Naiset: 1) Tiril Udnes Weng Norja 1 447, 2) Frida Karlsson Ruotsi 1 160, 3) Kerttu Niskanen Suomi 1 019,…7) Lotta Udnes Weng Norja 837,…9) Krista Pärmäkoski Suomi 792, 10) Heidi Weng Norja 768.

Miehet: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 1 282, 2) Pål Golberg Norja 1 228, 3) Federico Pellegrino Italia 982,…21) Perttu Hyvärinen Suomi 404. Seitsemän parhaan joukossa viisi norjalaista.

Mäkihyppy

Miehet: 1) Dawid Kubacki Puola 1 010, 2) Halvor Egner Granerud Norja 896, 3) Anze Lanisek Slovenia 872,…37) Antti Aalto Suomi 33.

Naiset: 1) Eva Pinkelnig Itävalta 1 016, 2) Katharina Althaus Saksa 753, 3) Anna Odine Ström Norja 647,…28) Jenny Rautionaho Suomi 70

Yhdistetty

Miehet: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 558, 2) Jens Lurås Oftebro Norja 544, 3) Julian Schmid Saksa 493,…13) Ilkka Herola Suomi 195.

Naiset: 1) Gyda Westvold Hansen Norja 500, 2) Nathalie Armbruster Saksa 310, 3) Lisa Hirner Itävalta 300,… 17) Minja Korhonen Suomi 66.