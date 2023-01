Mikko Koiviston ja Antti Kanervon kaksinkamppailuissa on aina erityinen lataus, vaikka nykyään ”se on enemmän sellaista kuulumisten vaihtamista”

Miesten Korisliigaa on kritisoitu sarjaksi, jossa iso osa joukkueiden pelaajista vaihtuu kausien välillä. Sanotaan, ettei katsojilla tule kontaktipintaa pelaajiin.

Tämä pitää osittain paikkansa. Ja taas toisaalta tälläkin hetkellä liigassa pelaa miehiä, jotka ovat käyneet takuulla tutuiksi sekä aktiiviseuraajille että kyseisille koripalloilijoille itselleen.

Helsinki Seagullsin Antti Kanervo ja Salon Vilppaan Mikko Koivisto ovat pelanneet vastakkain kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja. Ja nimenomaan vastakkain, sillä he puolustavat toisiaan hyvin usein. Näin on tapahtunut pääsarjatasollakin jo yli kymmenen kauden ajan.

Jo pelkästään näiden miesten osalta vuonna 2017 alkaneen Seagulls–Vilpas-periodin ajalta on takana kahdet yhteiset välierät. Lisäksi nämä miehet kilpailivat aikanaan myös pelipaikasta maajoukkueessa. Arvokisapaikat nappasi lopulta Koivisto.

– Aika tutuksi on tullut, mitä toinen haluaa kentällä tehdä. Varmaan Antin kanssa pelatessa on vielä normaaliakin enemmän sitä, että haluan voittaa kyseisen match-upin eli sen pelin sisäisen kaksinkamppailun, Koivisto miettii.

Kaikille kotimaisen koripallon seuraajille on selvää, mikä on vuosien varrella ollut näiden miesten pelillinen ykkösjuttu. Kolmen pisteen heitot tietysti.

Koivisto ja Kanervo ovat Jeb Iveyn ohella onnistumisprosenteiltaan korisliigahistorian tarkimmat kaukoheittäjät sen ajan jälkeen, kun kolmen pisteen viivaa siirrettiin puoli metriä taaksepäin Suomessa syksyllä 2010. Kotimaisista aktiivipelaajista luvut ovat omaa luokkaansa jo siksi, että prosentti alkaa numerolla neljä.

Millaista on pelata samantyyppistä pelaajaa vastaan, Mikko Koivisto?

– Mieluummin puolustan Antin kaltaista pelaajaa kuin jotain, joka käsittelee palloa enemmän. Kun näemme pelin aika samalla tavalla, niin asioita pystyy ennakoimaan. Tilanteiden kehittymisen näkee aika usein jo ennen kuin ne tapahtuvat.

Voitonhalua siis löytyy edelleen, mutta ottelujen luonne on 35-vuotiaalla Koivistolla ja 33-vuotiaalla Kanervolla kuitenkin hieman muuttunut.

– Nuorempana ne meidän kamppailumme olivat kuumatunteisempia. Silloin molemmilla oli nykyistä enemmän sanottavaa tuomareille ja toisillemme. Nyt kun pelin aikana jutellaan, niin se on enemmän sellaista kuulumisten vaihtamista, Koivisto hymähtää.

Kanervo on pelannut 524 ja Koivisto 458 korisliigaottelua. Numerot ovat hämmästyttävän samankaltaiset lähes kaikissa tilastoissa.

Ainoa edes jonkinlainen ero löytyy koriin johtaneista syötöistä, joita Koivisto on jakanut enemmän. Yhä tärkeämmässä roolissa Vilppaassa olevan miehen tämän kauden syöttökeskiarvo on selvästi korisliigauran suurin, joskin myös menetyksiä on toki tullut lähes ennätystahtiin.

ANTTI KANERVO ”VASTAAN” MIKKO KOIVISTO

Erittäin tasaiset tilastot

Uran ottelukohtaiset keskiarvot Korisliigassa

Peliminuutit Kanervo 26.31–Koivisto 25.28

Pisteet 11,0–10,2

Levypallot 2,2–2,2, pallonriistot 0,6–0,6, torjunnat 0,1–0,1, tehokkuus 9,4–9,8.

Koriin johtaneet syötöt 1,5–1,9, pallonmenetykset 1,0–1,1.

Heittoprosentit:

2 p: 51,9 (3,0 heittoa per ottelu)–51,8 (2,3).

3 p: 40,7 (4,9)–40,9 (5,5).

1 p: 86,6 (2,2)–84,9 (1,3).

Muuta

Korisliigamitalit: Kanervo 0 kultaa–3 hopeaa–5 pronssia, Koivisto 3 kultaa–3 hopeaa–1 pronssi.

Aikuisten maaottelut: 34–148.

Yksittäisen korisliigaottelun piste-ennätys: 40–31.

Eniten onnistuneita kolmen pisteen heittoja yksittäisessä ottelussa: 10–8.

SM-koripallon parhaat kolmen pisteen heittoprosentit (vähintään tuhat heittoyritystä): 1) Jukka Toijala 44,04, 2) Jouni Määttänen 42,71, 3) Jukka Matinen 42,23, 4) Jeb Ivey 41,79, 5) Tommi Pohjola 41,40, 6) Roope Mäkelä 41,12, 7) Mikko Koivisto 40,87, 8) Timo Vertio 40,72, 9) Antti Kanervo 40,69, 10) Kari-Pekka Klinga 40,58… 22) Roope Ahonen 38,18, 24) Osku Heinonen 37,88.

Kanervo Seagullsissa Vilpasta vastaan: 24 ottelua, 29 peliminuuttia, pistekeskiarvo 11,1, kolmen pisteen heitot 40/126 = 31,7 prosenttia.

Koivisto Vilppaassa Seagullsia vastaan kaudella 2017–2018 ja kaudesta 2019–2020 eteenpäin: 21 ottelua, 28 peliminuuttia, pistekeskiarvo 8,5, kolmen pisteen heitot 37/112 = 33,0 prosenttia.