Mikko Savola aloitti puolustusministerinä – ”Tärkein tavoitteemme on saattaa Nato-jäsenyys maaliin”

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) on nimitetty puolustusministeriksi. Ministerinvaihdos tapahtui torstaina iltapäivällä presidentin esittelyssä.

Puolustusministerinä aiemmin toiminut Antti Kaikkonen (kesk.) jäi samalla noin kahdeksi kuukaudeksi vanhempainvapaalle. Kaikkosen oli vapaan ajaksi erottava ministerin paikalta, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hän on perehtynyt urallaan poliitikkona puolustusasioihin ja istunut muun muassa eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Lisäksi hän on ollut Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa ja Reserviläisliiton puheenjohtajana.

”Nato-jäsenyyteen valmistautuminen on hyvässä vauhdissa”

Savola sanoi nimityksensä jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hänen ministerikautensa yksi painopiste on Suomen Nato-jäsenyyteen valmistautuminen.

– Tärkein tavoitteemme juuri nyt on saattaa jäsenyytemme maaliin saakka. Tätä aion omalta osaltani myös edistää. Nato-jäsenyyteen valmistautuminen on hyvässä vauhdissa niin Puolustusvoimissa kuin puolustushallinnon puolella. Helmikuussa järjestetään Naton puolustusministerikokous, johon osallistun, hän sanoi.

Savola nosti esiin myös yhteydenpidon kansainvälisiin kumppaneihin ja kertoi aikovansa tavata ensimmäiseksi henkilökohtaisesti Ruotsin ja Viron kollegansa. Hän huomautti, että myös Ukrainan tukeminen jatkuu.

– Valmistelemme nyt 12. apupakettia, ja siitä tehdään päätöksiä tulevien viikkojen aikana.

Savola sanoi, että hän jatkaa työssään edeltäjänsä linjalla.

– Tämä on 55 päivää. Se voi kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta se voi olla myös erittäin pitkä aika tätä maailmanpoliittista tilannetta heijastaen. Totta kai tämän 55 päivää tulen täydellä tarmolla tähän tehtävään paneutumaan.

