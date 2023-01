Miljoonista somekatsojista on vielä matkaa suuriin tuloihin – halfpipe-laskija Jon Sallinen matkaa X Gamesiin, muttei halua paljastaa vielä kisatemppujaan

Jon Sallinen sanoo, että hänen on vaikea pysyä paikallaan. Se on helppo uskoa, kun katsoo halfpipe-laskijan julkaisemia videoita, joilla hän temppuilee suksilla tai skeittilaudalla tai hyppii korkealta veteen.

– Videoilla on iso merkitys. Kuvaamme tosi paljon. Sitä kautta voi saada sponsoreita ja viedä omaa juttua muillekin. Some on erikoinen paikka, siellä jutut voivat levitä vauhdilla, Sallinen sanoi viime viikolla Helsingissä.

Sallinen sanoo, ettei hän käytä paljoa aikaa videoidensa suunnitteluun, vaan ne syntyvät yleensä spontaanisti uusia temppuja kokeillessa.

Vuoden 2020 alussa Sallinen julkaisi Tiktokissa videon, jossa hän teki kuuden muun laskijan kanssa Kuusamon Rukalla takaperinvoltin. Video sai nopeasti yli viisi miljoonaa katselukertaa.

– Sen videon viehättävyys oli wow-efektissä. Se toi katselukertoja. Tiktok on paikka, josta videot voivat levitä nopeasti.

Entä ovatko miljoonat katselukerrat muutettavissa tuloiksi?

– Jotain pieniä tuloja olen saanut tekemällä mainontaa. Brändit haluavat näkyvyyttä somessa. Minulla on 43 000 seuraajaa Tiktokissa. Se kiinnostaa brändejä, ja ne pyytävät minua mainostamaan tuotteitaan, Sallinen kertoo.

Sallinen sanoo, ettei hän suinkaan hyväksy kaikkia tarjouksia.

– Osa tarjouksista on ehkä vähän turhia, joista en itse hyötyisi. Silloin odotan, että tulee isompi pyyntö. En haluaisi mainostaa tuotetta, jota en itse käyttäisi. Jos se ei sovi minun persoonaani, en tykkää tai fiilistele sitä, en halua turhaan mainostaakaan.

Sallinen sanoo, että vain pieni osa hänen tuloistaan tulee sosiaalisen median kautta.

– Tarvetta olisi saada lisää budjettia. Osa budjetista tulee (lajiliitto) Ski Sport Finlandin kautta, ja löytyy muutama sponssi, jotka auttavat välineissä, mutta aika pitkälti tämä on omakustanteista. Ideaali olisi, että saisin tehdä omaa juttua, omaa somea ja sitä kautta tulisi yhteistyökumppaneita. Saisi sellaisen ympyrän pyörimään, että se ruokkisi itse itseään.

”Temput löytyvät”

Tämän viikon tiistaina Sallinen, 22, lähtee matkaan kohti Yhdysvaltain Aspenissa kisattavia X Gameseja. Kutsun kilpailuun saa kuhunkin lajiin vain kahdeksan urheilijaa.

– Se ei ollut odotettu kutsu. Se on ollut haave. Siellä ei hirveästi ole eurooppalaisia paippilaskijoita, se on iso juttu. Oli mahtava fiilis, kun näin sen sähköpostin, Sallinen kertoi.

Kutsun Salliselle toi joulukuussa Copper Mountainin maailmancupkisassa napattu viides tila. Matka oli täynnä vaikeuksia, sillä Sallisen matkatavarat eivät saapuneet samaan aikaan hänen kanssaan Denveriin.

– Koetin harjoitella lainakamoilla ja soitin ainakin kymmenen kertaa lentoyhtiölle, mutta siellä ei osattu auttaa. Kisaa edeltävänä päivänä kävimme uudestaan kentällä, ja kamat olivat olleet siellä koko ajan. Kisapäivänä sain alle ehkä kymmenen laskua ennen kisaa, joten siihen nähden sen meni kyllä ihan hyvin, Sallinen kertoi.

Sallinen arveli, että välineiden kanssa säheltäminen saattoi koitua hänen edukseen, koska se vei mukanaan kisan stressaamisen.

– Se ei ollut ideaalivalmistautuminen, eivätkä kisapäivän treenitkään menneet hyvin, mutta jotenkin sain kasattua itseni kisalaskuun. En osaa sanoa, mikä siihen johti, ehkä se, ettei ollut stressiä.

Sallinen opiskeli kaksi lukiovuotta Coloradossa ja kävi tuolloin X Gamesin jälkeen kokeilemassa kisakourua.

– Vähän sitä varten meninkin sinne opiskelemaan, Sallinen hymyili.

Kisaan Sallinen tekee etukäteen suunnitelman laskuistaan, mutta suunnitelma elää muiden kilpailijoiden suoritusten ja sään mukaan.

– Miten suksi luistaa ja millainen on keli. Samalla pitää katsoa, mitä muut tekevät ja miettiä, mikä riittäisi finaaliin. Aina ei pidä näyttää parasta runia karsinnassa, koska siinä on aina kaksi laskua, joten siinä voi säästellä.

Kilpailutaktiikan viilaaminen kisan aikana sisältää myös aimo annoksen psykologista peliä urheilijoiden kesken.

– Kaikki varmaan sanovat, ettei se ole sitä, mutta kyllä se on. Ainakin minä katson muita ja koetan saada runia, joka riittäisi finaaliin. Finaalissa pyrin sitten niin korkealle kuin pystyn.

X Gamesin temppujaan Sallinen ei halunnut paljastaa etukäteen.

– Temput löytyvät, ja ne on hiottu treenileirillä. Copperissa en päässyt treenaamaan ennen kisaa, mutta X Gamesiin koetetaan saada upgreidia ja uudet temput. Saa nähdä sitten kisassa, Sallinen lupasi.

Raiko Häyrinen