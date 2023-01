Ministeri Kiuru väläyttää vihreää valoa Suomeen Kiinasta tulevien matkustajien koronatestitodistuksille – Kiuru STT:lle: Kun rajojen terveysturvallisuudesta huolehditaan, selvitään paljon vähemmällä rajojen sisällä omissa toimissa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) suhtautuu varovaisen myönteisesti siihen, että Suomi voisi vaatia Kiinasta saapuvilta matkailijoilta koronatestitodistuksen. Moni iso maa on jo tehnyt vastaavan ratkaisun, ja Kiurun mukaan myös Ruotsi on päätynyt samaan.

– Tärkeintä olisi, että matkustajalla olisi jo valmiina ennakkotestitodistus maahan tultaessa, niin se ei rasittaisi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa, Kiuru sanoo STT:lle.

Hän katsoo, että kun rajojen terveysturvallisuudesta huolehditaan, selvitään paljon vähemmällä rajojen sisällä omissa toimissa.

– Käytäntö on nyt nopeasti tulossa myös EU-maiden osalta käyttöön. Tässä lienee taustalla se, että varovaisuusperiaatetta noudattaen on syytä varautua ennakolta tilanteeseen.

Koronatartuntojen määrä Kiinassa on lisääntynyt räjähdysmäisesti sen jälkeen kun maa purki tiukat koronarajoituksensa joulukuussa.

Kymmenisen maata on tähän mennessä jo päättänyt vaatia Kiinasta saapuvia matkustajia esittämään negatiivisen koronatestin ennen maahan saapumistaan. Joukossa ovat muun muassa Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Yhdysvallat ja viimeisimpänä Ruotsi.

Toimia tarvitaan nopeasti

Ruotsi on kutsunut EU-maat keskiviikkona koolle pohtimaan mahdollista unionin yhteistä ratkaisua Kiinasta saapuville matkustajille. Kyseessä on Eurooppa-neuvoston järjestely, joka vastaa EU-maiden yhteisistä poliittisista linjauksista kriisitilanteissa. Ministereitä ei kokoukseen osallistu.

Kiuru sanoo Suomen odottavan kokouksen linjauksia. Hän arvelee, että EU-maat voisivat ottaa asiaan alustavia kantoja jo keskiviikkona, mutta varmuutta siitä ei ole.

– Me olemme perinteisesti olleet sitoutuneita siihen, mitä EU:ssa yhdessä päätetään. Sen jälkeen on aika arvioida, mitä Suomi itse voi tässä tilanteessa tehdä, elleivät EU-päätökset ole riittäviä.

Kiurun mielestä asiaa ei voi kuitenkaan jäädä pitkäksi aikaa pohtimaan. Toimia tulee syntyä nopeasti joko EU:n yhteisin tai Suomen omin päätöksin.

Hän sanoo olevansa asiassa samaa mieltä kuin Ruotsin ministerikollegansa Jakob Forssmed, joka myös on painottanut, että tarvittavat toimenpiteet on saatava nopeasti käyttöön.

Muitakin ehdotuksia listalla

Saksa on halunnut, että Euroopan lentokentille perustetaan järjestelmä, jolla tarkkaillaan eri koronavariantteja. Näin mahdollisiin uusiin variantteihin voidaan reagoida nopeasti.

Kiuru ennakoi komission listalla olevan myös muita mielenkiintoisia ehdotuksia.

– Oletan, että he ehdottavat sekvensoinnin tehostamista, jotta tiedetään millaista virusmuunnosta Euroopassa liikkuu. Oletan, että he tulevat myös ehdottamaan satunnaistestauksia lentokonematkustajista ja myös jätevesitutkinnan tehostamista. Varmasti saatetaan esittää myös vapaaehtoista testausmahdollisuutta.

THL ei toistaiseksi ole suositellut

EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on pitänyt pakollisten koronatestien käyttöönottoa Kiinasta tuleville matkustajille tarpeettomana. Sen mukaan Kiinan rajusti kasvaneet koronatartunnat eivät muodosta uhkaa EU:n alueella, koska väestön immuniteetti on korkea.

Myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole toistaiseksi suositellut rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille.

– THL:n yksi näkökulma lienee se, että kun Suomessa on jo niin paljon koronavirusta, niin ei tässä enää muutama lisävirus haittaa tee, Kiuru arvelee.

Hänen mukaansa Suomessa kuitenkin on hankala koronavirustilanne ja yllättävän paljon kuormittavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa EU-maiden vertailussakin.

– Lisäksi on huomattava, että olemme ainoa EU-maa, jossa terveydenhuollon henkilökuntaa ei ole rokotettu Lappia lukuun ottamatta. Moni ammattilainen on koronassa, ja väkeä on vähän käytettävissä.

– On todettava, että ei tässä nyt enää mitään uutta virusvarianttityyppiä tarvittaisi tämän tilanteen päälle.