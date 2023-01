Miten olisi taas viisieräinen Salohallissa? Naisten liigaotteluista on mennyt tappiin asti yli kolmasosa, toissa kaudella meni noin yhdeksäsosa

Lentopallon naisten Mestaruusliigan tasoerot saavuttivat ”koronakausina” lakipisteensä. LP Viesti, Hämeenlinnan Lentopallokerho, LP Kangasala ja Pölkky Kuusamo olivat kausina 2020–2022 omassa kastissaan. Samaan aikaan Kuortaneen lukiolaisjoukkue hävisi omat kokeiluottelunsa lähes kauttaaltaan 0–3, ja viime kauden heittopussi löytyi Helsinki Volleysta.

Kaudella 2020–2021 vain hieman yli joka kymmenes runkosarjaottelu meni viidenteen erään. Esimerkiksi LP Kangasala pelasi vain yhden viisieräisen koko runkosarjassa.

Tällä kaudella tasoerot ovat saavuttaneet nykyisen, viidettätoista kautta voimassa olevan pistelaskujärjestelmän aikaisen miniminsä. Selvästi useampi kuin joka kolmas ottelu on ratkennut vasta viidessä erässä.

Vaikka runkosarjasta on jäljellä vielä yli kolmasosa, on jo nyt tehty uusi naisten Suomen ennätys. Viiteen erään on mennyt 31 ottelua, kun aiempi ennätys oli vieläpä suuremmalla yhteenlasketulla pelimäärällä 29 muutaman vuoden takaa. LiigaPloki on jo nyt pelannut enemmän viisieräisiä kuin mikään naisten liigajoukkue koskaan aiemmin yksittäisellä kaudella.

Kausikortin tai Ruutu-tilauksen omistajilla on siis ollut nähtävänä melkoisesti enemmän lentopalloa kuin koskaan aiemmin. Varsinkin kun tahti on ollut samansuuntainen myös miesten liigassa.

Suurimmat syyt muuttuneeseen tilanteeseen ovat kärkinelikon pelillinen taantuminen sekä Kuortaneen ja yksittäisen muun selkeän hännänhuipun puuttuminen liigasta. Jo pelkästään LP Viestillä vain kaksi seitsemästä kotiottelusta on ratkennut kolmessa tai neljässä erässä.

Kangasalaa ja Viestiä ovat piinanneet loukkaantumiset, Pölkkyä osin epäonnistuneet ulkomaalaishankinnat. Tätä kautta koko suosikkikvartetin peli on ailahdellut ottelun sisällä, mikä on johtanut pitkiin ottelutapahtumiin.

Naisten Mestaruusliigaa, LP Viesti–JymyVolley perjantaina kello 18.30 Salohallissa.

VIISIERÄISET RUNKOSARJAOTTELUT NAISTEN MESTARUUSLIIGASSA

Onpahan nähty tällä kaudella lentopalloa

Kausi 2022–2023: 31/86 = 36,0 prosenttia

2021–2022: 24/176 = 13,6 %

2020–2021: 17/145 = 11,7 %

2019–2020: 29/145 = 20,0 %

2018–2019: 25/108 = 23,1 %

2017–2018: 28/108 = 25,9 %

2016–2017: 27

2015–2016: 27

2014–2015: 27

2013–2014: 15

2012–2013: 21

2011–2012: 26

2010–2011: 9

2009–2010: 22

2008–2009: 18

* Tilanne 19.1.2023