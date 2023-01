Monet hyvinvointialueet raportoivat palkanmaksun onnistuneen pääasiassa hyvin, mutta osalta työntekijöistä jäänyt esimerkiksi lisiä saamatta – ”Ei napakymppi, mutta kohtuullisen hyvä suoritus”

Noin kolme neljäsosaa uusien hyvinvointialueiden palkansaajista on tänään saamassa ensimmäisen palkkansa. Palkkojen on määrä saapua tällä viikolla lähinnä hyvinvointialueiden vakituiselle henkilöstölle.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ilmoitti tänään aamulla, että hyvinvointialueen ensimmäiset palkat on maksettu onnistuneesti. Palkka on maksettu kyseisellä alueella tänään noin 4 000 työntekijälle.

Palkkalaskelmien tarkistuksessa oli havaittu jonkin verran puuttuvia palkkoja, mutta näitä on korjattu kassamaksulla.

– Saamme tämän päivän aikana tarkempaa tietoa kokonaistilanteesta eli onko esimerkiksi korjauspyyntöjä jätetty tekemättä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Anne Sivula sanoo tiedotteessa.

Myös pääluottamusmies Kirsi Mäkilaine sanoo STT:lle, että palkanmaksu Keravan ja Vantaan hyvinvointialueella on sujunut pääasiassa hyvin.

– Kokonaan palkatta jääneitä on yllättävänkin vähän. Mutta tiettyjä palkanosia puuttuu laajoiltakin joukoilta. Pelastuslaitoksien ja lääkäreiden palkat ovat olleet isompia ongelmakokonaisuuksia. Myös lisiä puuttuu palkoista, hän sanoo.

Myös Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla palkanmaksun raportoidaan sujuneen pääasiassa ongelmitta. Yksittäisiä virheitä ja palkanmaksun ongelmia on kuitenkin raportoitu.

– Vakituisista työntekijöistä valtaosa on saanut palkkansa, ehkä vain yksittäisiä henkilöitä on jäänyt ilman palkkaa, sanoo STT:lle Keski-Suomen alueen pääluottamusmies Anne Puronaho.

Palkoissa on kuitenkin ilmennyt virheitä, joiden korjaaminen pikaisesti on työntekijöiden näkökulmasta tärkeää, hän sanoo.

– Työntekijöiden kannattaa olla erittäin tarkkoina oman palkkansa suhteen ja myös tarkistaa palkkoja.

Pirkanmaalla virheitä raportoitiin olleen noin 1,5 prosentissa yli 16 000 työntekijän palkoista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue puolestaan kertoo tiedotteessaan, että noin kolmellakymmenellä henkilöllä löytyi tuoduista tiedoista selkeitä puutteita niin, että palkka olisi jäänyt maksamatta tai palkan ennakkopidätys olisi tehty 60 prosentin mukaan. Näiden henkilöiden palkkatiedot on tarkastettu lähettävästä organisaatiosta ja korjattu palkka on saatu maksettua perjantaina.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyi yli 30:stä eri organisaatiosta kaikkiaan runsaat 23 000 työntekijää.

Virheen syynä usein puutteet järjestelmän tiedoissa

Valtiovarainministeriön muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen kertoo STT:lle, että palkanmaksu on sujunut kohtuullisen hyvin tänään.

– Ei tullut napakymppiä, mutta kohtuullisen hyvä suoritus. Kaikilla alueilla valtaosa palkoista on saatu maksettua, hän sanoo.

Virheitä on kuitenkin tullut, mutta niitä on korjattu jo ennen palkkojen maksua ja parhaillaan esimerkiksi ylimääräisillä palkanmaksupäivillä.

– Veikkaukseni on, että koko maan tasolla puhutaan tuhansista yksittäisistä virheistä palkoissa. Yksittäisillä hyvinvointialueilla puhutaan kymmenistä, korkeintaan sadoista virheistä.

Myös yksittäisistä tapauksista, joissa palkat ovat kokonaan puuttuneet, on raportoitu.

– Nämä johtuvat yleensä inhimillisistä virheistä eli esimerkiksi esihenkilö on unohtanut käydä hyväksymässä palkan.

Palkkojen mahdolliset virheet johtuvat Ahosen mukaan pääasiassa siitä, että palkanmaksujärjestelmään siirtyneet tiedot eivät ole ajan tasalla.

– Palkkojen virheet johtuvat virheellisistä tiedoista eli positiivista on se, että mitään isoa tietojärjestelmävirhettä ei ole havaittu HR-prosesseissa. Se johtaisi palkkakaaokseen.

Tammikuun lopussa tiedossa todennäköisesti suurempia harmeja

Seuraavaksi hyvinvointialueella jännitetään tammikuun loppua. Tuolloin palkka on määrä maksaa muun muassa määräaikaisille työntekijöille.

– Ennakoin, että vastaavia virheitä tulee silloin, ja niiden prosenttiosuus tulee olemaan suurempi.

Syy Ahosen huoleen on se, että esimerkiksi määräaikaisten, tuntityöntekijöiden ja sijaisten tuntikirjaukset on tehty vanhassa järjestelmässä, josta on paljon monimutkaisempaa siirtää tietoja uuteen järjestelmään.

– Myös vakituisten henkilöiden lisiä maksetaan kuun lopussa eli koko järjestelmä on paljon sirpaleisempi, hän kuvaa.

Myös Keski-Suomen pääluottamusmies Puronaho sanoo, että jo nyt on tiedossa, että tammikuun lopussa noin 600 henkilölle on luvassa harmeja.

– Tälle porukalle tulee 1,5 kuukauden palkanmaksun viive hyvinvointialueelle siirtymisen seurauksena, hän sanoo.

– Tehy on ottanut jo kantaa, että näin ei voi toimia asian suhteen.

Sanna Raita-aho, Janne Huuskonen