Moottoritie suljettu liikenteeltä Paimiossa – raskas ajoneuvo poikittain mäessä

Poikittain ajoradalle jämähtänyt raskas ajoneuvo estää tällä hetkellä liikenteen Turku–Helsinki-moottoritiellä Paimiossa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan moottoritie on tapahtumapaikalla kokonaan suljettu Helsinkiin suuntaavalta liikenteeltä.

Onnettomuuden tarkempi tapahtumapaikka on Valkojan liittymän ja niin sanotun Nesteen liittymän välillä. Tieosuudella on jyrkähkö, kolmekaistainen mäkitaipale, jolle raskas ajoneuvo on jumiutunut.

Pelastuslaitoksen yksiköt ohjaavat liikennettä tapahtumapaikalla. Liikenne ohjataan tällä hetkellä Sauvon liittymästä teille 110 ja 181.

Onnettomuudesta ei koitunut henkilövahinkoja.