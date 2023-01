Moskeijassa räjähti Pakistanissa, kymmenittäin uhreja

Pakistanissa ainakin 25 ihmistä on kuollut ja yli 120 loukkaantunut moskeijassa sattuneessa räjähdyksessä Peshawarissa maan luoteisosassa lähellä Afganistanin rajaa, kertovat sairaalalähteet.

Moskeija sijaitsi poliisin päämajan alueella. Sen katto ja osa seinistä on romahtanut räjähdyksen voimasta. Peshawarin suurin sairaala on hälytystilassa, ja sinne on tuotu kymmenittäin potilaita.

– Olen parhaillaan paikan päällä, ja pelastustyöt jatkuvat edelleen. Lisää ruumiita tuodaan ulos. Tällä hetkellä tärkein tehtävämme on pelastaa raunioiden alle hautautuneita ihmisiä, sanoi Peshawarin kaupungin hallintoa edustava Shafiullah Khan.

Iltapäivärukousten aikaan tapahtuneen räjähdyksen syy ei heti ollut selvillä, mutta paikalla on pommiryhmä, joka selvittää, oliko kyseessä itsemurhaisku.

Maaliskuussa äärijärjestö Isisin itsemurhapommittajan moskeijaan tekemässä iskussa Peshawarissa kuoli 64 ihmistä. Kyseessä oli tuolloin Pakistanin verisin terrori-isku sitten vuoden 2018.

Pakistanin mukaan Afganistanissa uudelleen valtaan noussut Taleban-äärijärjestö ei kykene sulkemaan vuoristoista rajaseutua niin, etteivät militantit pääsisi siirtymään esteettä Afganistanista Pakistaniin.