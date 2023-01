Naton Euroopan-komentaja: Ukraina on opettanut aseiden sanelevan lopputuloksen taistelukentällä, mutta hyvä poliittinen johtajuus on myös elintärkeää

Naton Euroopan-joukkojen komentajan, kenraali Christopher G. Cavolin mukaan sota Ukrainassa on osoittanut, että aseilla ja ammuksilla aikaan saadut niin kutsutut kineettiset vaikutukset – eli käytännössä kohteiden tuhoaminen – ovat edelleen ratkaisun avain taistelukentällä.

– Kova voima on realiteetti. Siinä on oltava hyvä, Cavoli sanoi maanantaina Sälenin turvallisuuskonferenssissa Ruotsissa.

Hänen mukaansa kybertoiminnalla, informaatio-operaatioilla ja muilla vastaavilla on sodassa tärkeä roolinsa, mutta lopulta raaka sotilaallinen voima ratkaisee.

– Jos toinen tyyppi ilmestyy paikalle tankin kanssa, myös sinulla on parasta olla silloin tankki, Cavoli tiivisti.

Hänen mukaansa Ukrainan opetuksiin kuuluu myös se, että sodan mittakaava on valtava: pelkästään Ukrainalla on rintamalla kymmeniä prikaateja, Venäjä taas on ampunut sodan aikana keskimäärin 20 000 tykistöammusta joka päivä. Vaikka asevoiman massiivista käyttöä vastaan voi tehokkaasti taistella tarkemmin kohdistetulla toiminnalla, on puolustusteollisuuden riittävästä tuotantokyvystä pidettävä huolta, Cavoli kertasi sodan oppeja.

”Ukrainan auttaminen investointi omaan turvallisuuteen”

Sotilaiden ja aseiden lisäksi Cavoli nosti esiin myös poliittisen johtajuuden eli siviilijohtajuuden ”elintärkeän” merkityksen sodan lopputuloksen kannalta. Hänen mukaansa hyvä siviilijohtajuus yhdistää kansakuntaa, antaa merkitystä sodan kauheille tapahtumille sekä luo näkymää tulevaisuuteen, jonka puolesta asevoimat taistelevat.

– Tällainen johtajuus on alku voitolle (sodassa), Cavoli tiivisti.

Nato-kenraalin sanojen saattoi tulkita tarkoittavan nimenomaan Ukrainan poliittista johtoa ja erityisesti presidentti Volodymyr Zelenskyiä, vaikka Cavoli ei tätä nimeltä maininnut.

Sälenissä puhui maanantaina myös Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson, jonka mukaan Ruotsilla on nykytilanteessa kolme historiallista turvallisuuspoliittista haastetta: auttaa Ukraina voittoon Venäjästä, viedä Ruotsi menestyksekkäästi Natoon ja vahvistaa maan omaa puolustusta.

Jonsonin mukaan Ukrainan tukeminen vaikuttaa Ruotsin omaan puolustuskykyyn ja maksaa paljon, mutta riski ja hinta ovat sen arvoisia.

– Kyse ei ole vain Ukrainan auttamisesta vaan investoinnista omaan turvallisuuteemme. Venäjän voitto Ukrainassa olisi suurin uhka Ruotsin ja Euroopan turvallisuudelle. Sillä olisi katastrofaalisia seurauksia, Jonson kuvaili.

– Niin ei saa tapahtua – – Ukrainan sota on siksi myös meidän sotamme, hän jatkoi.

Jonson lupasi, että Ruotsilta on tulossa uusi sotilaallinen tukipaketti Ukrainalle vielä tammikuun aikana.

Niilo Simojoki