New Jersey kaatoi Detroitin 5–1 – Haulalle syöttöpiste, Husso torjui 22 kertaa

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils kukisti vieraissa Detroit Red Wingsin maalein 5–1. Vieraat ottivat maalittoman avauserän jälkeen isännistä niskalenkin Dougie Hamiltonin ja Nico Hischierin toisen erän ylivoimaosumien myötä.

Päätöserässä New Jersey lisäsi johtoaan vielä kolmella maalilla. Joukkueen viimeisen maalin teki Jack Hughes, ja osumasta kirjautti syöttöpisteen suomalaishyökkääjä Erik Haula. Detroitin ainokaiseksi jäi Lucas Raymondin päätöserän viime minuuteilla ylivoimalla tekemä kavennus.

Detroitin maalia vartioi Ville Husso. Suomalainen päästi viisi maalia ja torjui yhteensä 22 laukausta.

Detroitin suomalaispuolustaja Olli Määttä oli kentällä vajaat 19 minuuttia, mutta poistui kaukalosta tehopisteittä.

Detroit on voittanut alle puolet otteluistaan tällä kaudella

Maalintekijöitä oli yhtä monta kuin maalejakin. Kahden pisteen miehiä oli ottelussa yhteensä viisi. New Jerseyn Dougie Hamiltonilla, Nico Hischierilla, Alexander Holtzilla ja Jack Hughesilla oli summerin soidessa kasassa 1+1-tehopisteet. Kaksi pistettä ropisi myös kahta osumaa rakentamassa olleen Miles Woodin tilille.

Vitek Vanecek torjui New Jerseyn maalilla 32 laukausta.

Ennen New Jerseyn kohtaamista Detroit oli voittanut edellisistä neljästä ottelustaan kolme. Tätä oli edeltänyt kuuden tappion putki. Tällä kaudella pelaamistaan 36 ottelusta Detroit on voittanut yhteensä 16.

New Jersey on puolestaan Metropolitan-divisioonassa toisena heti Carolina Hurricanesin jälkeen. Paholaispartio on kerännyt 38 ottelusta yhteensä 24 voittoa.

SaiPa-sankari McTavishin poika sinetöi voiton

Länsilohkon kellarikerrokseen kuuluva Anaheim Ducks palasi voittokantaan ja nollasi lohkossa toisena olevan Dallas Starsin maalein 2–0.

Adam Henrique ja Mason McTavish viimeistelivät Anaheimin täysosumat ensimmäisessä erässä. John Gibson piti maalinsa puhtaana 35 torjunnallaan ja pysäytti esimerkiksi neljä Miro Heiskasen ja kolme Roope Hintzin laukausta. Hintz oli päässyt pisteille kuudessa ja Heiskanen neljässä ottelussa peräkkäin.

Anaheim varasi McTavishin vuonna 2021 varaustilaisuuden kolmantena pelaajana. Hänen isänsä Dale McTavish tehoili SM-liigassa 1990-luvun lopussa ja vielä 2010-luvun alussa seuroinaan SaiPa ja Blues. McTavish voitti SaiPassa sarjan maalikuninkuuden kaudella 1997–98.

Kierroksen kolmannessa ottelussa Minnesota Wild murjoi Tampa Bay Lightningin maalein 5–1.

Arttu Mäkelä, Petteri Ikonen