Novak Djokovic masensi australialaisyleisön armottomalla näytöksellään

Australian avoimissa jo kymmenennettä mestaruuttaan hakeva Novak Djokovic hiljensi melbournelaisyleisön vakuuttavalla tavalla, kun serbialaissuuruus musersi neljännen kierroksen ottelussaan Australian Alex de Minaurin 6–2, 6–1, 6–2.

Djokovic kärsi turnauksen alussa takareisivaivasta, mutta maanantaina hän liikkui kentällä lennokkaasti.

– En tuntenut (takareidessä) mitään, joten tämä oli loistava päivä. Kiitän lääkintäosastoani, fysioterapeuttiani ja jumalaa. Kaikkia, jotka ovat auttaneet minua. Jatkan matkaa, 35-vuotias Djokovic sanoi.

Serbialaisella on mahdollisuus nousta Australiassa Rafael Nadalin rinnalle jakamaan 22 grand slam -turnausvoiton ennätyslukemaa.

Djokovicin puolivälierävastustaja on venäläinen Andrei Rublev, joka juhli viisieräisen trillerin voittoa Tanskan Holger Runesta. Toisella kierroksella Emil Ruusuvuoren pudottanut Rublev pelasti ottelussa kaksi ottelupalloa ja nousi viimeisen erän katkaisupelissä 11–9-voittoon, vaikka 19-vuotias Rune johti jo 5–0.

– En kutsuisi tätä vuoristoradaksi. Tämä on kuin ase asetettaisiin ohimolle, vuoristoradassa on huolettomampaa, Rublev puuskutti yli kolme ja puoli tuntia kestäneen ottelun tauottua.

Miesten kaksinpelin puolivälierissä on kolme yhdysvaltalaista, kun Ben Shelton ja Tommy Paul raivasivat tiensä jatkoon Sebastian Kordan seuraksi.

Shelton, 20, on turnauksen suuryllättäjä. Toista grand slam -turnaustaan pelaava yhdysvaltalainen oli vuosi sitten maailmanlistalla 569:s, nyt listalukema on jo komea 89.

Nelossijoitettu Garcia putosi

Viidenneksi sijoitettu Aryna Sabalenka otti puolivälieräpaikan naisten kaksinpelissä, kun Sveitsin Belinda Bencic kaatui 7–5, 6–2 -numeroin. Sabalenka kohtaa puolivälierässä Kroatian Donna Vekicin.

Valkovenäläinen on ollut jo vuosia naisten kaksinpelin huipulla, mutta grand slam -kisan voitto on karannut aiemmilla yrityksillä hyppysistä. Viime aikoina valkovenäläinen on kehittänyt etenkin henkistä puoltaan.

– Minun on kestänyt jonkin aikaa ymmärtää, että negatiiviset tunteet eivät auta kentällä. Kentällä on pysyttävä vain lujana ja tehtävä kaikki voitava, Sabalenka kertoi.

Naisten nelossijoitettu Caroline Garcia putosi maanantaina kisasta hävittyään Puolan Magda Linetelle.