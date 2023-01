Ogier hallitsi Monte Carlon MM-rallin avauspäivää, Rovanperä viidentenä

Hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä on MM-kauden avaavassa Monte Carlon MM-rallissa viidentenä, kun takana on avauspäivän kaksi erikoiskoetta. Toyota-kuski Rovanperä ajoi torstai-illan pimeydessä molemmilla etapeilla viidenneksi nopeimman ajan.

Kilpailun kärjessä on Toyotan Sebastien Ogier, toisena Toyotan Elfyn Evans ja kolmantena Fordin Ott Tänak. Evans on jäänyt kärjestä kuusi ja Tänak 15,4 sekuntia. Rovanperän takamatka Ogieriin on 17,1 sekuntia. Ogier oli torstain molempien erikoiskokeiden nopein.

Musta jää toi ajajille haasteita. Torstain toisella erikoiskokeella Rovanperä oli vähällä ajaa tieltä ulos.

– Olot olivat hankalat, ja oli jäisiä kohtia, mutta tärkeintä on, että olemme täällä, Rovanperä sanoi torstain ajoillan päätteeksi rallin MM-sarjan kotisivuilla.

Hyundain Thierry Neuville ajoi samassa kohdassa ulos, mutta pystyi jatkamaan matkaa. Neljäntenä oleva Neuville arveli hävinneensä ulosajossa seitsemästä kahdeksaan sekuntia.

Hyundai-kuljettaja Esapekka Lappi on kahden ek:n jälkeen Ogieria perässä 41,4 sekuntia. Kahdeksantena oleva Lappi sanoi C Moren tv-haastattelussa ajaneensa mustan jään kohdan ”kävelyvauhdilla”. WRC2-luokassa Sami Pajari joutui jättämään kilpailun väliin ruokamyrkytyksen takia.

Kauden ensimmäinen MM-ralli jatkuu perjantaina kuudella erikoiskokeella. Kilpailu päättyy sunnuntaina.