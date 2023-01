Ohisalon mukaan vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo linjaa, että vihreät ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ohisalo kirjoittaa asiasta Facebook-sivuillaan.

Ohisalon mukaan vihreiden ja perussuomalaisten arvopohjat ovat liian kaukana toisistaan, eikä hän näe, että yhteisiä tavoitteita tulevalle hallituskaudelle löytyy nimeksikään. Ohisalo jatkaa, että tulevan pääministeripuolueen, mikä se ikinä onkaan, on otettava tämä omassa harkinnassaan huomioon.

– Tämän kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan se, onko tulevassa hallituksessa vihreät vai perussuomalaiset, Ohisalo kirjoittaa.

Kokoomus on viime aikoina pitänyt kärkisijaa puoluekannatusgallupeissa. Ohisalon mukaan kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon puheita kuunnellessa on alkanut entistä vahvemmin vaikuttaa siltä, että kokoomus haluaa herättää henkiin oikeistokonservatiivisen hallituksen. Kokoomuksen linja esimerkiksi ilmastopolitiikkaan on Ohisalon mielestä alkanut näyttää tuuliviirimäiseltä.

– Valtiontaloutta tulee tasapainottaa tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa sekä menoleikkauksia, veronkorotuksia että rakenteellisia uudistuksia. Priorisointeja on tehtävä, mutta ratkaisuissa on oltava tarkkana. On turha kuvitella, että valtiontalous tulisi tasapainoon pelkästään menoja leikkaamalla, Ohisalo kirjoittaa.