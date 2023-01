Onko luistelut luisteltu ja hiihdot hiihdetty? – Viikonlopun sade vei Salossa mennessään viimeisetkin jäät ja latujen rippeet

Tammikuu on kääntynyt loppupuolelle. Pitäisi olla hanget korkeat nietokset, mutta ulkona tihuttaa vettä.

Lämpöasteet ja vesisade ovat tehneet lopun kaikista Salon luistelukentistä ja hiihtoladuista.

– Kaik on mänt, toteaa Salon liikuntapaikkamestari Jani Virtanen.

– Viikonlopun vesisade vei aika tyylipuhtaasti kaiken. Loppuviikosta vielä jotakin oli jäljellä. Nyt luistelukelit ovat paremmat latupohjilla kuin luistelukentillä, hän naurahtaa.

Luistelukentistä ja laduista ehdittiin nauttia ennen vuodenvaihdetta noin kuukauden verran. Silloin pakkanen paukkui ja maisema muistutti parhaimmillaan joulukorttia.

– Missään vaiheessa olosuhteet eivät olleet hyvät, mutta innokkaimmat pääsivät luistelemaan ja laduille, Virtanen toteaa.

Luistelukenttiä päästiin jäädyttämään jo joulukuun alussa, ja vielä joulun välipäivinä salolaiset kävivät ahkerasti hiihtämässä ja luistelemassa. Mutta sitten uusi vuosi toi tullessaan suojasään.

Tilanne ei näytä muuttuvan ainakaan viikkoon. Ilmatieteen laitoksen 10 vuorokauden sääennuste lupaa samanlaisen sään jatkuvan: viikonloppuna painutaan hetkeksi pakkaselle, mutta muuten lämpötila keikkuu Salossa nollan tuntumassa.

– Nyt on kyllä luvattu, että voisi tulla lunta. Hetkellisesti voi siis päästä hiihtämään, mutta pitempiaikaisia hiihtolatuja ei ole tiedossa, Virtanen sanoo.

Latujen tekemiseen parasta Virtasen mukaan olisi, jos sataisi 10 senttiä märkää lunta.

– Se on periaatteessa yhdestä lumisateesta kiinni. Jos vaan tulisi reippaasti lunta, kyllä me heti ryhtyisimme tekemään latuja. Niin pitkään yritämme, kuin se mahdollista on.

Luistelukenttien tekemiseen taas tarvittaisiin pidempi pakkasjakso.

– Jos olisi lunta pohjalla, jäädyttäminen kävisi muutamassa päivässä. Mutta kun pitää jäädyttää kenttä ihan mustalle maalle, tarvitaan viikko pakkasta, Virtanen sanoo.

Pakkasjakso antaisi myös mahdollisuuden ryhtyä tekemään tykkilunta.

Mutta miltä tämä talvi nyt siis näyttää? Onko Salossa ulkoluistelut tältä talvelta luisteltu ja hiihdot hiihdetty?

– Ei ne vielä ole. Onhan tässä helmikuu jäljellä. Ja hiihtolomaan on vielä kuukausi aikaa. Vielä on mahdollisuuksia, Virtanen uskoo.