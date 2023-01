OP:n ennuste: Yritysten tilanne alkaa heikentyä, ja työllisyys kääntyy laskuun

OP-ryhmä uskoo Suomen talouden ajautuvan lievään taantumaan tänä vuonna, vaikka pankkiryhmän mukaan pahimmat huolet energiakriisistä ovat hellittäneet.

OP arvioi suhdanne-ennusteessaan, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kääntyy ensi vuonna 0,5 prosentin kasvuun. Luvut ovat samat kuin OP:n suhdannekatsauksessa marraskuussa.

– Viime kesän jälkeen ennusteeseemme on tarvinnut tehdä lähinnä hienosäätöä, jos sitäkään. Tämä ei silti tarkoita, että talouden näkymä olisi selkeä. Näköpiirissä on enemmänkin pari vuotta epämääräisen heikkoa kehitystä kuin selväpiirteinen taantuma ja rivakka elpyminen, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

OP:n mukaan laskusuhdanne koettelee Suomen taloutta laaja-alaisesti. Vienti, yksityinen kulutus ja investoinnit heikkenevät.

OP odottaa viennin määrän pienenevän tänä vuonna hieman, kun muun muassa vientikysyntä heikkenee. Samalla vientihinnat kääntyvät vuoden aikana laskuun.

– Vuonna 2022 nopea hintojen ja korkojen nousu koetteli erityisesti kotitalouksia. Tänä vuonna yritysten tilanne alkaa heikentyä kustannusten noustessa ja kysynnän huonontuessa. Tämän seurauksena niin työllisyyden kuin investointien kehitys kääntyy laskuun, Heiskanen arvioi.

Suomen työllisyysaste oli viime vuonna 73,8 prosenttia. OP ennustaa työllisyysasteen laskevan tänä vuonna 73,7 prosenttiin ja ensi vuonna edelleen 73,4 prosenttiin. Työllisten määrä vähenee hieman tänä ja ensi vuonna, ja samalla työttömyys alkaa nousta, OP ennakoi.

Avointen työpaikkojen määrä on jo kääntynyt laskuun, mutta OP:n mukaan työmarkkinatilanne on yhä tiukka. Monilla aloilla työvoimapula on rakenteellinen ja tuskin poistuu taantumankaan aikana, OP sanoo.

Inflaatio saavutti huippunsa

OP:n mukaan inflaatio saavutti huippunsa talvella. Kuluttajahintojen nousu kuitenkin vaimenee pohjimmiltaan hitaasti, pankkiryhmä arvioi.

– Erityisesti palveluiden hintojen nousun taittuminen tulee olemaan verkkaista palkkapaineiden lisääntyessä, ennusteessa sanotaan.

OP:n papereissa inflaatio hidastuu Suomessa tänä vuonna 5,1 prosenttiin ja ensi vuonna 2,5 prosenttiin.

Iiro-Matti Nieminen