Paralympiakomitean valtionavustushakemus myöhästyi päivällä, miljoonasumma jää saamatta – Riikka Juntunen sai paralympiakomitean hallitukselta kirjallisen varoituksen kömmähdyksestä

Paralympiakomitean valtionavustushakemus vuodelle 2023 myöhästyi päivän määräajasta, ja komitea jää tänä vuonna vaille opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämää avustusta. Paralympiakomitean yleisavustus oli viime vuonna yli kaksi miljoonaa euroa. Komitean vuosibudjetti on kokonaisuudessa yli kolme miljoonaa euroa.

Hakemusten takaraja oli 1. joulukuuta 2022. Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen jätti hakemuksen päivän myöhässä, perjantaina 2. joulukuuta, eikä OKM ota sitä huomioon liikuntajärjestöjen yleisavustusten käsittelyssä.

– Tein virheen, jota yhdenkään järjestöä johtavan ihmisen ei pidä tehdä. Valtionavustuksen hakeminen on yksi tärkeimmistä ellei jopa tärkein työtehtäväni, pääsihteeri Juntunen sanoi Paralympiakomitean tiedotteessa tiistaina.

– Tässä tilanteessa minua ei lohduta tieto siitä, että virheitä sattuu ja erehdykset ovat inhimillisiä. Tehtyä en saa tekemättömäksi, vaikka kuinka haluaisin. Pyydän anteeksi ja olen pahoillani tästä talouden tilanteesta, johon olemme joutuneet.

Aikaisemmin Salossa asunut Juntunen toimi Vilpas koripallo ry:n puheenjohtaja vuosina 2018-2021. Hän on edelleen mukana Vilppaan hallituksessa.

Paralympiakomitean hallitus on käsitellyt hakemuksen myöhästymisen ja todennut kömmähdyksen inhimilliseksi virheeksi. Se antoi Juntuselle tapahtuneesta kirjallisen varoituksen, koska ”virheellä on merkittävä vaikutus Paralympiakomitean talouteen ja toimintaedellytyksiin”.

Hallitus huomautti vielä, ettei virheeseen liity väärinkäytöstä eikä rikosta.

– Juntunen on toiminut pitkään tehtävässään moitteettomasti ja erinomaisella otteella. Hän on pidetty yhteistyökumppani ja ammattilainen, jonka työpanos on tärkeä paraperheelle myös jatkossa, hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio sanoi.

Berliinissä järjestetään kesällä kehitysvammaisten Special olympics -kilpailutapahtuma, johon Suomesta on lähdössä 65 urheilijan joukkue. Seuraavat kesäparalympialaiset järjestetään 2024 Pariisissa ja talviparalympialaiset 2026 Milanossa ja Cortinassa.