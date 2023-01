Parhaan elokuvasivuosan Golden Globe -palkinnot Angela Bassettille ja Ke Huy Quanille

Elokuvista parhaan sivuosan Golden Globe -palkinnot ovat menneet Angela Bassettille ja Ke Huy Quanille.

Bassett sai parhaan naissivuosan palkinnon roolistaan Marvel-elokuvassa Black Panther: Wakanda Forever.

Ke Huy Quanin roolisuoritus Everything Everywhere All at Once -elokuvassa puolestaan palkittiin parhaan miessivuosan pystillä.

Golden Globe -gaala järjestetään nyt jo 80. kertaa, ja se nähdään jälleen television välityksellä.

Viime vuonna Golden Globet jaettiin ilman televisiointia palkintogaalan takana olevaan yhdistykseen liittyvien skandaalien vuoksi. Yhdistystä oli aiemmin kritisoitu muun muassa mustaihoisten jäsenten puutteen vuoksi.