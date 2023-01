Pariisi, New York, Salo – Ympyräparkin luistinrata on kaupunkikulttuuria

Keskustelu Salon torin ympyräparkin luistinradasta on jälleen herännyt henkiin. Tänä talvena torille ei ole vielä päästy luistelemaan, vaikka talvikelejä on riittänyt. Tämä on aiheellisesti nostanut esiin liki viiden vuoden takaisen valtuustoaloitteen ympyräparkkiin rakennettavasta tekojääradasta.

Tiistain lehdessä kaupungin vapaa-aikajohtaja Antti Mattila sitoi luistinradan kohtalon tulevaan jäähallihankkeeseen. Näin on kirjattu myös kaupungin liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmaan. Mattila väläytti tekojään rakentamista Urheilupuistoon. Aiemmin on puhuttu myös Moision ja Paukkulan kentistä.

Keskustelussa on syytä olla tarkkana. Ympyräparkin luistinrataa ei voi punnita vaihtoehtona kokonaiselle tekojääkentälle. Sen ei pitäisi myöskään olla sidoksissa jäähallin rakentamiseen, koska näillä kahdella ei ole mitään tekemistä keskenään. Karrikoiden voisi todeta, että ympyräparkkiin ei tehdä liikuntapaikkaa. Sen hyödyt ovat ihan muualla. Urheiluharrastuksiin tarkoitetut luistinalueet on pohdittava erikseen.

Ympyräparkin luistinrata on ennen kaikkea viihtyvyystekijä ja kaupunkikulttuuria. Luistinrata elävöittää keskustaa aikana, jolloin tori on valitettavan usein tyhjillään. Ympyräparkkiin tullaan viihtymään ja viettämään aikaa.

Sellaisena se on myös osoittautunut suosituksi. Samalla yhdistykset ovat tienanneet toimintarahoja pyörittämällä kahviota kentän laidalla. Liikunnalliset hyödyt tulevat yhteisöllisen kokemuksen onnekkaana sivutuotteena.

Ympyräparkin tekojäähanketta voisi verrata Helsingin Rautatietorin Jääpuistoon ja jossain määrin myös Turun Kupittaan luistelumatoon. Pariisissa Eiffel-tornin katveessa ja New Yorkissa Keskuspuistossa luistinradat ovat keskustan turistivetonauloja runsaine oheistoimintoineen.

Salon liikuntapalvelut arvioi vuonna 2019, että ympyräparkin tekojäärata maksaisi noin 220 000 euroa. Summa ei toki ole vähäinen ja remontti vaatisi myös uutta asvalttia. Tähän päälle lasketaan vielä vuotuiset ylläpitokustannukset. Jää päättäjien arvioitavaksi, miten paljon luistelukauden lisäviikoista ollaan valmiita maksamaan. Harkintaa kannattaa joka tapauksessa tehdä sillä mielellä, että kyse on investoinnista keskustan kehittämiseen.