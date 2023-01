Pehmolelut ja eläimet seikkailevat Anna Ahon taiteessa – uusi näyttely avautuu Salon Taiteilijaseuran Galleriassa

Tarvasjokelaisen Anna Ahon töitä on esillä Salon Taiteilijaseuran Galleriassa tiistaista 31. tammikuuta alkaen. Näyttely koostuu viime vuosien aikana tehdyistä yksittäisistä maalauksista, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään näyttelykokonaisuuteen. Osa niistä on ollut esillä esimerkiksi ryhmänäyttelyissä, mutta suurin osa maalauksista on nyt ensi kertaa esillä.

– Yleensä minulla on näyttelylle yksi selkeä teema, jonka ympärille näyttely rakentuu. Vaikka teokset ovat erillisiä, niistä voi kuitenkin löytää yhdistäviä asioita. Teokset ovat kokonsa puolesta samaa luokkaa, ne on kaikki maalattu akryylimaalein kankaalle ja niissä kaikissa on ihmisiä, Anna Aho kertoo näyttelynsä tiedotteessa.

– Monissa teoksissani seikkailevat pehmolelut tai muut eläintyypit, kuten photobombaava täytetty lokki tai teoksen Se on mun, se on mun, ei sinun dinosaurus, joka kisaa kakun syömisestä naisen kanssa. Nämä otukset symboloivat eri asioita. Välillä ne kuvaavat toisia ihmisiä, esimerkiksi puolisoa, välillä maalauksen henkilön omaa lapsenomaista kiukuttelua tai lapsuuteen liittyviä muistoja, välillä ne toimivat unilelun tavoin antamalla turvaa maalauksen henkilölle.

Toinen Ahon teoksissa usein toistuva elementti on vesi, jota esiintyy maalauksissa eri muodoissa.

– Vesi on kiehtova elementti. Se on samalla turvallinen ja pelottava. Sillä on valtava voima, mutta tyynenä se kuvaa hyvin sielun rauhaa. Ihminen tarvitsee vettä pysyäkseen elossa, olemme itse myös suurelta osalta sitä. Vesi kannattaa, mutta se myös upottaa, Aho kuvailee tiedotteessa.

– Yleisesti ottaen töissäni toistuvat ihmishahmot, sekä ihmisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät teemat. Teemat ovat välillä rankempia mielenterveysongelmista parisuhdeväkivaltaan, lapsettomuuteen ja kuolemaan. Joskus niissä on itsensä ja oman paikkansa etsimistä. Toisinaan ne ovat poliittisempia, kuten naisten oikeuksien puolustamista. Välillä teen vastapainoksi kevyempiä pilke silmäkulmassa maalattuja teoksia. Kevennän usein myös vakavampia aiheita huumorilla.

Tarvasjoella asuva Anna Aho valittiin Turun Taiteilijaseuran vuoden taiteilijaksi vuonna 2020.

Anna Ahon Seireeni ja muita kertomuksia Salon Taiteilijaseuran Galleriassa (Tehdaskatu 18) 31.1.–25.2.