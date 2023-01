Perussa viranomaiset ovat jälleen avanneet ilmayhteyden Machu Picchuun

Etelä-Amerikassa Perussa viranomaiset avasivat jälleen lauantaina Cuscon lentoaseman, josta on yhteys turistien suosimaan inkakaupunki Machu Picchuun. Lentoaseman toiminta suljettiin jo toistamiseen torstaina ennaltaehkäisevästi mielenosoitusten takia.

Cuscon lentoasema on liikenteeltään Perun toiseksi vilkkain. Joulukuussa sen toiminta keskeytettiin viideksi päiväksi mielenosoitusten vuoksi.

Perussa valtakunnalliset mielenosoitukset uutta presidenttiä Dina Boluartea vastaan ovat jatkuneet jo viikkokausia. Syrjäytetyn presidentin Pedro Castillon tukijat ovat osoittaneet mieltään ja tukkineet teitä joulukuusta asti vaatien uusia vaaleja ja Boluarten eroa.

Paikallista aikaa lauantaina tiesulkuja oli eri puolilla maata jo sata, ja niistä suuri osa keskittyi pääkaupunki Limaan.

Ajoittain mielenosoitukset ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Yli 40 ihmisen tiedetään kuolleen ja satojen loukkaantuneen mielenosoittajien ja turvajoukkojen yhteenotoissa.

Perun poliittinen tilanne on ollut erittäin epävakaa viime vuosina. Boluarte on maan kuudes presidentti viiden vuoden aikana. Boluarte on vakuuttanut, ettei hän ole eroamassa.

Syrjäytetystä Castillosta on meneillään useita tutkintoja, ja häntä syytetään kapinoinnista. Castillo on vangittuna.