Peter Franzén näyttelee Hamsterien pääroolissa hyvin, mutta Pentti Siimeksen langettama varjo on liian pitkä, toteaa kriitikko Tommi Aitio

HAMSTERIT (Suomi 2023). Ohjaus: Markku Pölönen. Käsikirjoitus: Markku Pölönen ja Paula Vesala perustuen Veikko Huovisen romaaniin. Kuvaus: Konsta Sohlberg. Leikkaus: Kimmo Taavila. Musiikki: Vesa Mäkinen. Näyttelijät: Peter Franzén, Vilma Kinnunen, Jaakko Ohtonen, Katariina Havukainen, Mika Nuojua, Emilia Mattila, Satu Tuuli Karhu.

Korpifilosofi Veikko Huovisen proosatekstejä on filmatisoitu taajaan 1970-luvun alusta lähtien, mutta varsinkaan hänen romaaneihinsa perustuvat pitkät elokuvat eivät ole ihan saavuttaneet huovismaista syvästi pohdiskelevaa ja alati ihmisen pienuudelle hyväntahtoisesti naureskelevaa henkeä.

Lähimmäs ”huovishenkeä” ovatkin osuneet hänen Lyhyiden erikoisten kompaktit tv-dramatisoinnit, joista etenkin Jutta Grahnin aviomies sekä Ammattimainen puolueenhaukkuja, kumpikin vuodelta 1986, ovat edelleen täysin ajantasaisia. Todennäköisesti rakastetuin Huovis-filmatisointi tehtiin sekin televisiolle, Hamsterit-romaaniin perustuva samanniminen tv-sarja vuosina 1982–83.

Se toimi ennen kaikkea Pentti Siimeksen lähes metafyysiselle tasolle kurottaneen näyttelijätyön ansiosta. Siimes antoi äänen ja ulkoisen olemuksen Huovisen tuotannon jännittävimmälle luomukselle, fantasiamaailmoissaan elävälle lapsiaikuiselle joka kaappaa uudet naapurinsa mukaan henkilökohtaiseen satumaailmaansa.

Markku Pölösen pitkään työn alla olleessa Hamsterien elokuvasovituksessa Siimeksen roolin on perinyt Peter Franzén. Hän selviää pari jacklondonia liikaa lukeneen survivalistin osastaan oikein hyvin, mutta ei tavoita samaa ikonisuutta kuin Siimeksen tulkinta.

Franzénin käsissä ankariin talviolosuhteisiin varustautuvasta hamsterista tulee vähemmän koominen ja enemmän traaginen hahmo kuin Siimeksellä. Nyt hamsteri on työssään, rakkaudessaan ja kenties elämässäänkin pettynyt hyvin yksinäinen mies, joka löytää lohtua vain lemmikkihiirestään. Naapurihuvilaan muuttavaan kaupunkilaisperheeseenkään hän ei saa aitoa yhteyttä kuin näiden alle kouluikäiseen tyttöön Raisaan (Emilia Mattila), joka ilmeisesti operoi samalla henkisen kehityksen tasolla kuin hamsteri itse.

Ja kuitenkin Franzén on roolissaan varsin hyvä. Hänen värikylläiset monologinsa syksyn synkeydestä ja talven ankaruudesta soivat valkokankaalla miltei yhtä voimallisina kuin Huovisen romaanin sivuilla. Hän saa äkkiä kaapattua uudet ystävänsä Tellun (Vilma Kinnunen) ja Rurikin (Jaakko Ohtonen) sisälle itsekeksimäänsä maailmaan, jossa lumi peittää talot ja ihminen selviää hengissä vain valtaisien talvivarastojensa turvin.

Franzénin hamsterin fantasiaulottuvuutta ohjaaja Pölönen korostaa mustavalkoisilla mielikuvitusjaksoilla, joissa hamsteri muuntautuu seikkailusankariksi pelastaen kauniita neitoja pulasta.

Markku Pölönen on ollut suomalaisen nykyelokuvan johtava nostalgikko yhdessä Timo Koivusalon kanssa jo vuosikymmenien ajan. Erojakin on, sillä Pölönen pystyy vakuuttamaan katsojansa menneisyyden perään haikailun mielekkyydestä toisin kuin Koivusalo. Myös Hamstereissa Pölönen kaappaa yleisön mukaan muuan lapsiaikuisen fabuloimaan mielikuvitusmaailmaan – eikä katsojan tarvitse kertaakaan kysellä uskottavuuden tai todennäköisyyksien perään.

Hamsterien epookki on huolellisesti rakennettu ja kuvissa on kulmistaan käpertyneiden jo hiukan haalistuneiden vanhojen valokuvien viehättävää tunnetta. Pölönen tietää, kuinka katsoja salakuljetetaan nykyhetkestä menneen maailman Suomeen tuosta vaan.

Ja samaan aikaan Pölösen Hamsterit joutuu, kenties epäreilustikin, kilpailemaan ja väkisinkin vertautumaan Huovisen romaanin alkuperäiseen filmatisointiin yleensä ja sitä kannatelleeseen Pentti Siimeksen näyttelijätyöhön erityisesti.

Tuollainen referenssi ei ole kenellekään reilu, sillä niin pitkä on Siimeksen langettama varjo.