Petteri Orpo: Pohdinnassa on oltava myös se vaihtoehto, että Ruotsi ajautuu Nato-prosessissa umpikujaan

Suomessa täytyy pohtia myös tilannetta, jossa Ruotsin neuvottelut Turkin kanssa Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi ajautuvat täydelliseen umpikujaan, arvioi oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpo sanoi aamulla kymmenen aikaan STT:lle eduskunnan Pikkuparlamentin aulassa, että Suomen täytyisi tuossa tilanteessa harkita myös etenemistä itse, mutta ratkaisu täytyy tehdä Ruotsin kanssa keskustellen.

– Olen pitänyt ja pidän erittäin tärkeänä sitä yhtä jalkaa etenemistä. Mutta kyllä meillä täytyy olla pohdinnassa myös se vaihtoehto, että jos Ruotsi ajautuu täysin umpikujaan, niin sitten me etenemme itse. Viime kädessä tämä on kuitenkin meidän turvallisuutemme kysymys, hän sanoi.

Orpo halusi vielä puolenpäivän aikoihin sähköpostitse täsmentää, että hän kommentoi aamulla nimenomaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lausuntoa Suomen ja Ruotsin mahdollisesta eritahtisesta etenemisestä. Orpo halusi myös lisätä, että yhtä jalkaa eteneminen on myös Naton prioriteetti eikä eritahtista etenemistä koskevan keskustelun aika ole hänen mielestään nyt.

Koraanin polttaminen lisäsi kierroksia

Kysymys Suomen mahdollisuudesta edetä Natoon ilman Ruotsia on noussut julkiseen keskusteluun taas, koska äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa Turkin-suurlähetystön edessä lauantaina. Eilen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti, että Ruotsin ei pidä odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelleen koraanin polttamisen jälkeen.

Orpo kommentoi aamupäivällä, että Suomen täytyy painottaa ratkaisussaan huolellista harkintaa ja siksi myös Ruotsin kanssa on keskusteltava. Hän myös kertoi näkevänsä valtavan arvon sillä, että asiassa edettäisiin yhtä jalkaa ja molemmat olisivat Naton jäsenenä heti alusta saakka yhtäaikaisesti.

– Olen aivan varma, että Ruotsikin tulee olemaan Naton jäsen. Pääsisimme alusta saakka rakentamaan puolustusta yhdessä Ruotsin kanssa, hän sanoi.

Orpo arvioi, että Ruotsi on Suomen tärkein kumppani, vaikka Yhdysvalloilla on myös valtava sotilaallinen merkitys. Väliä on myös sillä, olisiko Natoon kuuluvan Suomen takana Nato-maa vai Natoon kuulumaaton maa, hän sanoi.

– Tässä ei pidä yhtään hätiköidä. Mutta on aiheellista esittää tämä kysymys, hän sanoi Suomen itsenäiseen etenemiseen viitaten.

Orpo ei suostunut määrittelemään mitään rajaa sille, koska Suomen tulisi edetä ilman Ruotsia.

– En ole sanomassa, että näin pitää tehdä. Mutta se pitää ottaa vakavaan harkintaan, jos tällainen tilanne tulee eteen, että on selvää, että Ruotsi ei etene.

Orpo myös sanoi olevansa pahoillaan Ruotsin hallituksen puolesta, että yksittäisellä mielenilmauksella on näin suuri vaikutus tilanteessa, jossa enemmistö Ruotsissa haluaa Natoon.

Haavisto havahdutti Ruotsissa

Ulkoministeri Haavisto kommentoi aamulla Ylelle, että Suomen täytyy arvioida, onko Ruotsin Nato-hankkeen etenemiselle tullut pidemmän aikavälin esteitä. Kysymys koski sitä, onko Suomen yhä järkevää edetä Nato-prosessissa samaa tahtia Ruotsin kanssa. Haavisto myös sanoi samaan hengenvetoon, että asiaan on toistaiseksi liian aikaista ottaa kantaa.

Haaviston kommentti herätti myös kansainvälistä huomiota. Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kommentoi Haaviston lausunnon jälkeen uutistoimisto TT:lle olevansa yhteydessä Suomeen selvittääkseen, mitä Haavisto tarkoitti.

Haavisto piti myöhemmin tiistaina valtiosalissa Eduskuntatalolla tiedotustilaisuuden, jossa hän vakuutteli Suomen ja Ruotsin yhteisen Nato-taipaleen jatkumista. Hän kertoi myös keskustelleensa asiasta Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

– Hän edelleen vahvisti sen, että Naton ehdoton oma prioriteetti on se, että Suomi ja Ruotsi pääsisivät yhtä aikaa Naton jäseniksi, Haavisto sanoi.

Mikko Gustafsson, Anssi Rulamo