Pientä ja vähän isompaakin työmaata – katso, missä Salossa uusitaan ja rakennetaan

Tupurin hoivakoti. Turkulaisen Plus Hoivakiinteistö Oy:n 46-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt Taimistokadulla Tupurin S-marketin ja koulun naapurissa ovat käynnissä.

Raisiolainen Vestera Oy tekee tontilla parhaillaan paalutustöitä, jotka kestävät vielä tämän viikon. Paalutuksen jälkeen kohteessa alkaa energiakaivojen poraus, joiden kesto on helmikuun puoliväliin asti.

– Rakennustyöt saadaan valmiiksi lokakuussa, Vesteran työpäällikkö Anssi Heinonen kertoo.

Pirkkatorin kiinteistö. Pirkkatorin kiinteistössä vaihtuu lämmitysmuoto tämän talven aikana sähkölämmityksestä maalämpöön.

– Maalämpökaivojen poraus on tällä hetkellä menossa, ja ne saadaan valmiiksi tämän ja ensi viikon aikana. Paikalle porataan kuusi kappaletta 300 metrin kaivoja. Maalämpöpumppujen on tarkoitus saapua helmikuun puolivälin paikkeilla. Toivotaan, että ne tulevat aikataulussa, sillä laitetoimituksissa on ollut komponenttipulan vuoksi haasteita, työn suorittavan Maailmalämpö MIL:n toimitusjohtaja Henrik Holm kertoo.

Vuohensaaren leirintäalue. Alueella on jatkettu sähköjen uusimista. Alueelle lisätään asuntovaunuille ja -autoille tarkoitetut sähkönsyöttöpisteet sekä tehdään autojen sähkölatauspisteisiin varaus. Myös leirintäalueen valaistus uusitaan. Uusia valaisimia asennetaan 46 kappaletta.

– Työt valmistuvat maaliskuun lopulla. Kolmannes työstä on tehty. Työt ovat edenneet varsin jouhevasti ja etuajassa, koska kovia pakkasia ei ole ollut, urakan tekevän salolaisen TAP-Service Oy:n toimitusjohtaja Petri Pajala kertoo.

Ammattiopiston kattoremontti. Salon seudun ammattiopistolla alkoi vuodenvaihteessa kattoremontti. Kyse on päärakennuksesta eli Taitajankatu 6:n kiinteistöstä.

– Emme uusi pelkästään kattopintoja, vaan katoille tehdään isompaakin remonttia: kattoprofiilit muuttuvat, ja sinne tehdään parempia räystäitä, Salon Seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila kertoo.

Rakennuksen katot on uusittu ensi kesään mennessä. Urakkaa hoitavat Turun Jokeripelti Oy ja Turun Kattoremontti Oy.

Alhaisten K-kauppa. Kesko rakennuttaa parhaillaan uutta K-Marketia Kirjolankadun liikenneympyrän pohjoispuolelle Alhaisiin. Työn tekee turkulainen Salminen Mäki Yhtiöt Oy.

K-Market Taikaksi nimetyn kaupan on tarkoitus avautua elokuun lopulla.

– Pohjan rakentaminen ja paalutus ovat edenneet aikataulun mukaisesti, Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna kertoo.

Salon seurakuntatalo. Salon työmaista näkyvin kohde, Salon uudistuva seurakuntatalo, valmistuu kovaa vauhtia käyttökuntoon. Työmaan pääurakoitsijana on toiminut Rakennustoimisto Laamo Oy.

Vastaavana työnjohtajana Salon seurakuntatalon työmaalla toimiva Arto Lehtinen sanoo, että kaikki on valmista 17. maaliskuuta.

– Rakennuksessa tehdään vielä sisustus- ja viimeistelytöitä. Sen jälkeen tulee mittaus-, säätö- ja koekäyttövaihe. Aina on helpotus, kun työmaa valmistuu. Keskeneräinen työ pitää stressitasoa yllä, mutta niin sen toisaalta täytyy olla. Muuten ei ole virtaa, Lehtinen kuvailee.