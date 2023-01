Pistefarssi ei anna hyvää kuvaa Koripalloliiton toiminnasta

Yhdestä väärin merkitystä korista alkanut tapahtumaketju on johtanut kotimaisessa Korisliigassa niin lukuisiin käänteisiin, että tavallinen penkkiurheilija ei ole enää hetkeen pysynyt kärryillä. Täysimittaiseksi farssiksi yltynyt seikkailu sääntöviidakossa juontaa juurensa joulukuun lopulla pelattuun Pyrinnön ja Korihaiden väliseen otteluun.

Ottelun jälkeen Pyrinnön päävalmentaja huomasi, että pöytäkirjanpitäjiltä oli jäänyt yksi donkattu kori merkitsemättä. Joukkue ilmoitti asiasta Koripalloliitolle. Myös Salon Seudun Sanomien urheilutoimituksessa ryhdyttiin kelailemaan videoita. Pian kävi ilmi, että yhden virheen sijaan ottelun pöytäkirjoihin oli päätynyt liki kymmenen väärää merkintää. Korihait oli voittanut ottelun, mutta Pyrintö teki enemmän pisteitä. Pelin seuraaminen lienee ollut hämmentävä kokemus myös katsojille.

Koripalloliiton toiminta virheen korjaamiseksi jättää toivomisen varaa. Ensin liiton oma sääntö- ja kurinpitoyksikkö päätti, että virheistä huolimatta ottelun lopputulos jää voimaan. Kahta viikkoa myöhemmin liittohallitus puuttui peliin ja kumosi aiemman päätöksen. Kertaalleen määrätyt sakot kumottiin, mutta ottelu määrättiin pelattavaksi uudelleen.

Lopulta Urheilun oikeusturvalautakunta puuttui peliin. Korihait oli valittanut liiton päätöksistä ja lautakunta päätti pitää ottelun alun perin merkityn, väärän lopputuloksen voimassa. Pyrinnölle jäi lopulta vain kärsijän rooli.

Koripalloliitto tiedotti jupakan viimeisimmästä käänteestä vain tunteja ennen aiotun uusintaottelun alkua. Joukkueet olivat saaneet tiedon pelin peruuntumisesta edellisenä iltana, mutta jostain syystä laajempi viestintä kesti pidempään.

Alkuperäiset virheet ottelun tilastoinnissa olivat täysin inhimillisiä. Pelin tempo on nopea ja tapahtumia riittää. Pöytäkirjoja pidetään yllä käsipelillä ja talkoovoimin. Korisliiga itsessään on kuitenkin Suomen seuratuimpia ammattilaisurheilun sarjoja, joten myös tilastointiin on voitava luottaa.

Ennen kaikkea Koripalloliitolta voi odottaa johdonmukaista toimintaa sääntöjen tulkinnassa ja niiden toimeenpanossa.

Nyt joukkueet joutuivat elämään pitkään epävarmuudessa, vailla selvyyttä pisteistään tai otteluohjelmastaan. Asian setviminen venyi liki kuukauden mittaiseksi ruljanssiksi ja osui valitettavasti juuri runkosarjan ratkaisukierroksille.