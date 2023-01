Pohjois-Korean pääkaupunkiin julistettiin todennäköisesti koronasulku

Pohjois-Koreassa maan pääkaupunkiin Pjongjangiin on julistettu viiden päivän sulku ”hengityselinsairauden” vuoksi ja asukkaita on kehotettu pysymään kodeissaan, kertoi Pohjois-Korean asioihin erikoistunut NK News keskiviikkona viitaten Pohjois-Korean hallinnon tiedonantoon.

Asiantuntijoiden mukaan Pjongjangissa on puhjennut uudestaan koronaepidemia. Pohjois-Korean hallinto kertoi elokuussa, että korona on lyöty.

Asan Institute for Policy Studies -ajatushautomon tutkijan Go Myong-hyun mukaan poikkeuksellisen kylmä sää on saattanut osaltaan vaikuttaa koronan puhkeamiseen. Pjongjangissa on ollut viime aikoina yli 20 astetta pakkasta.

– Oli hyvin ennenaikaista Pohjois-Korealta julistaa voitto viruksesta. Kun lämpötilat ovat laskeneet, korona on palannut. Pohjois-Korea on varmasti jossain määrässä varautunut tähän, mutta virus palasikin nopeammin kuin he osasivat odottaa, Go sanoi.

Asiantuntijat ovat aikaisemminkin epäilleet Pohjois-Korean ilmoitusta koronan voittamisesta. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on surkea, eikä rokotuksia koronaa vastaan ole juurikaan järjestetty.