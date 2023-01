Poliisi: Uros-yhtiötä koskeva esitutkinta törkeästä avustuspetoksesta on valmis, kahta epäillään rikoksesta

Oulun poliisi on saanut valmiiksi Uros-teknologiayhtiötä koskevan esitutkinnan. Epäiltyä törkeää avustuspetosta koskevassa jutussa on kaksi epäiltyä, kertoo poliisi. Asia on siirretty syyteharkintaan.

Tutkinta on koskenut yhtiön saamia, yhteensä yli kuuden miljoonan euron arvoisia lainoja sekä avustusta. Poliisi epäilee, että Business Finlandille on annettu harhaanjohtavaa tietoa ja salattu seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys avustusten saamisen kannalta. Epäillyt teot ovat tapahtuneet vuosina 2011–2016.

Rikoksista epäillyt ovat kiistäneet teot.

Esitutkinnan aikana poliisi on saanut vakuustakavarikkoon vastaavan määrän omaisuutta, mitä epäillyllä rikoksella on aiheutettu. STT on aiemmin kertonut, että Uroksen perustajien Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon yhteisvastuullisesti määrä, joka vastaa yli kuutta miljoonaa euroa.

Uhari jätti Uroksen joitakin vuosia sitten, Hallikainen on ollut Uroksen pääomistaja. Uros asetettiin konkurssiin viime vuoden helmikuussa.

Suuri yleisö sai tietää oululaistaustaisesta Uroksesta maaliskuussa 2020, kun Tampereen areena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Uroksen talousongelmien ja muiden epäselvyyksien tultua julkisuuteen areenan hallitus irtisanoi sponsorisopimuksen yhtiön kanssa. Sittemmin areenan nimi on muutettu Nokia Arenaksi.