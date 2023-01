Poliisi vapautti kolme väkivaltatutkinnassa pidätettyä järjestyksenvalvojaa

Itä-Uudenmaan poliisi vapautti tiistaina kolme järjestyksenvalvojaa, jotka pidätettiin viikonloppuna turvallisuusalan työntekijöiden väkivaltaan liittyvässä tutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Paavo Ritari kertoo STT:lle, ettei kolmikon vangitsemiselle ollut tarvetta. Ritarin mukaan epäiltyjä päästiin kuulemaan heidän pidätyksensä aikana.

Poliisi tutkii järjestyksenvalvojien väkivaltaa pääradan lähettyvillä ja erityisesti pääkaupunkiseudun juna-asemien yhteydessä touko–joulukuulta 2022. Maanantaina poliisi kertoi, että kokonaisuudessa on tutkinnassa tällä hetkellä yhteensä 24 tapahtumaa.

– Kuulusteluja suoritetaan ja materiaalia tutkitaan. On paljon materiaalia, ja käymme sitä nyt läpi, kertoo Ritari tiistaina.

Vapauttamisista kertoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat.

Poliisilla tällä hetkellä yhteensä yhdeksän epäiltyä

Poliisi on toistaiseksi kertonut, että turvallisuusalan työntekijöiden tutkintakokonaisuudessa on yhteensä yhdeksän epäiltyä ja heistä viisi on tällä hetkellä vangittuna. Poliisi on kertonut tutkivansa kokonaisuudessa muun muassa eriasteisia pahoinpitelyjä, laittomia uhkauksia ja kunnianloukkauksia.

Tutkinta kohdistuu AvarnSecurity -yrityksen työntekijöihin. Yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén on aiemmin pyytänyt tapahtumia anteeksi ja kertonut yhtiön teettävän omia selvityksiä tapahtumista ja myös yrityskulttuuristaan.

Markku Uhari