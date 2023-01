Puolustusministeri Savola Leopard-vaunujen lähettämisestä: Suomi on yhteistyössä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk.) mukaan Suomi on yhteistyössä mukana Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisessä Ukrainaan.

Savola ei mennyt tiedotustilaisuudessaan tarkempiin yksityiskohtiin siitä, lähettääkö Suomi omia Leopard-vaunujaan vai osallistutaanko Leopard-vaunujen lähettämistoimintaan muilla tavoin.

Saksan hallitus kertoi aiemmin keskiviikkona lähettävänsä 14 kappaletta Leopard 2 -vaunuja Ukrainaan ja antavansa luvan myös muille maille toimittaa saksalaisvalmisteisia panssarivaunuja. Savolan mukaan Saksan päätös on merkittävä ja Leopard-hanke pääsee nyt liikkeelle.

Savola sanoo Suomen olevan yhteistyössä mukana ja että yhteistyön muodot selviävät, mutta Suomen panos ei voi Suomen puolustuskyvyn huomioon ottaen olla kovin mittava.

– Suomen panos ei voi olla kovin iso tai mittava Euroopan jännitteisen turvallisuustilanteen vuoksi. Emme voi tinkiä omasta puolustuksestamme, Savola sanoi.

Savolan mukaan vaunujen lähettäminen vaatii esimerkiksi myös huolto-, kunnossapito- ja koulutustoimintaa. Savola muistuttaa myös, että Leopard-vaunut ovat vain yksi osa Ukrainan tarvitsemasta tuesta.

Suomen osallistumista Leopardien lähettämiseen valmistellaan Savolan mukaan Puolustusvoimien kanssa.

– Yksityiskohtia ei voi tässä vaiheessa avata, kun päätöksiä ei ole tehty. Valtiojohto tekee päätökset, kun ne ovat meidän osaltamme valmiita tehtäviksi, Savola kertoi.

Häkkänen uskoo Puolustusvoimien valmistautuneen

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Saksan päätös tulee todennäköisesti olemaan yksi ratkaisevimpia päätöksiä lännen aseavussa Ukrainalle.

– Tämä tarkoittaa, että Ukraina tulee saamaan tämän vuoden aikana toimintakykyiset taistelupanssarivaunujoukot, joilla se pystyy maasodankäynnissä menestymään Itä-Ukrainassa, Häkkänen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Häkkänen sanoi odottavansa päätöksiä viikoissa. Hän piti selvänä, että Puolustusvoimat on jo pohtinut Suomen osallistumista omalta osaltaan.

– Puolustusvoimat on aina varautunut. He pystyvät ennakoimaan eri asiat, ja tämä ei tule minään yllätyksenä heille, että jos annetaan aseapua, niin saatetaan antaa koulutus- tai varaosa-apua. Varmasti ovat miettineet Puolustusvoimissa, minkälaisia eri vaihtoehtoja on ja miten se pystytään toteuttamaan olemassa olevilla resursseilla.

Häkkäsen mukaan tarvittaisiin pari–kolmesataa vaunua, jotta Ukraina saisi kasattua riittävän tulivoiman maasodankäyntiin.

– Uskon, että Ukraina tulee saamaan riittävän, uskottavan taistelupanssarivaunutulivoiman kasattua.

Elias Peltonen, Ilkka Hemmilä