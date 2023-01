Katriina Melkkilä ja Miika Vuorio vähensivät häästressiä valitsemalla hääpäivän eri tavalla kuin moni muu

Katriina Melkkilän ja Miika Vuorion katseet kohtasivat reilu kolme vuotta sitten turkulaisessa yökerhossa. Siitä syntyi rakkaustarina, joka saa sinetin pariskunnan astellessa Perniön Pyhän Laurin kirkon alttarille keväällä.

– Kirkkohäät olivat meille selvä valinta. Olisimme voineet mennä naimisiin jo aiemmin, mutta pahin korona-aika ei houkuttanut järjestämään häitä, kertoo tuleva morsian.

Vaikka pariskunta oli puhunut häistä, tuli kosinta Melkkilälle silti iloisena yllätyksenä. Ajankohdaksi muodostui pariskunnan kolmivuotispäivä.

– Olimme äitini suvun mökillä Keski-Suomessa, ja siinä mökkilaiturilla kosin. Ilma oli sateinen ja harmaa, mutta se ei tunnelmaa latistanut, muistelee Vuorio.

Naimisiinmeno on Melkkilän ja Vuorion mielestä luonnollinen jatkumo heidän rakkaustarinalleen, ja sitä on syytä juhlia.

– Samalla se edustaa viimeistä sinettiä suhteelle. Haluan olla Katriinan kanssa loppuelämäni, ja naimisiinmeno on mielestäni hyvä osoitus siitä, Vuorio pohtii.

Pariskunnan häät pidetään toukokuun lopulla. Juhlapaikkana toimii kymmenen kilometrin päässä vihkikirkosta sijaitseva Perniön Ylikulman Yhteistalo.

– Siellä on hyvin tilaa meidän lähes sadalle kutsuvieraallemme, toteaa Melkkilä.

Pariskunnan haaveissa ovat rennot ja hyväntuuliset häät, jotka iltaa kohden saavat bändin soittaessa muuttua kunnon biletykseksi.

– Itse hääjuhlaa juhlimme aikuisten kesken, mutta kirkkoon tulevat morsiusneidot ja yksivuotias poikamme Aatu. Mikäli Aatu suostuu, hän voi astella alttarille morsiuspoikana, suunnittelee Melkkilä.

Häihin liittyviä pieniä yksityiskohtia on vielä paljon mietittävänä, mutta suurimmat linjaukset on pitänyt hoitaa jo hyvissä ajoin. Näitä ovat olleet juhlapaikan, kirkon, bändin sekä paikallisen pitopalvelun varaaminen. Seuraavaksi tulevan hääparin listalla on valokuvaajan hankinta.

– Häitä järjestettäessä meidät on yllättänyt se, kuinka hyvissä ajoin kaikki pitää olla valmiina ja varattuna. Moni juhlapaikka, valokuvaaja ja pitopalvelu on varattu jo vuosi etukäteen, ja etenkin kesäviikonloput ovat monen kohdalla olleet jo pitkään täynnä. Siinä yksi syy, miksi me päädyimme pitämään häät toukokuussa, Melkkilä ja Vuorio pohtivat.

– Toinen yllättävä asia on ollut budjetti, joka tuntuu alkuperäisestä suunnitelmasta ylittyvän. Useista pienistä hankinnoista kertyy yllättävän paljon lisäkuluja.

Katriina Melkkilä etsi netistä käytettyjä häämekkoja, mutta niidenkin hinta yllätti.

– Ero uuteen häämekkoon ei monenkaan kohdalla ollut kovinkaan iso. Niinpä päädyin itsekin ostamaan uuden. Sopiva löytyi Salon Morsiuspukumyymälä ja pukuvuokraamo Gaalasta, kertoo Melkkilä.

Vuorio on lähiaikoina menossa hankkimaan itselleen sulhasen pukua.

– Värihaaveissa olisi sininen tai harmahtava puku. Jotakin pientä luonnetta ja hauskuutta siinä saisi olla, miettii Vuorio.

Koristeluissa pari toivoo voivansa hyödyntää luonnonkukkia ja omista sekä sukulaisten kaapeista löytyviä kynttilätuikkuja ja maljakoita. Pöytänumerot on kierrätetty kaverien häistä.

– Haluamme ennemminkin keskittyä hyvän ja rennon fiiliksen luomiseen musiikilla, perinteisillä hääleikeillä, puheilla, hyvällä ruualla ja seuralla. Juhlapaikan koristelu hintavilla yksityiskohdilla ei ole kriteereissä ykkösenä, tuumii Melkkilä.

Pikkulapsiarjesta nauttivaa pariskuntaa pitävät kiireisenä paitsi hääjärjestelyt myös parhaillaan käynnissä oleva muutto Kaarinasta Salon Viitanlaaksoon.

– Olen itse kotoisin Perniöstä, ja muutto Saloon tuntui luontevalta. Toki suurin syy muutolle on vanhempieni ratsutalli Perniössä, missä asuu kaksi hevostani ja missä teen myös ratsastuksenohjaajan töitä, kertoo Katriina Melkkilä. Hän on palannut juuri vanhempainvapaalta sosionomin töihin Turkuun.

Miika Vuorio jäi vuorostaan perheen taaperon kanssa hetkeksi isyysvapaalle, mutta maaliskuussa Aatu-poika aloittaa erilaisen arjen hoidossa ryhmäperhepäiväkodissa. Vuorio on kotoisin Turusta, jossa hänen työpaikkansa on.

Perheen uusi koti sijaitsee Viitanlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä Turusta ja Perniöstä. Sopivaa asuntoa piti etsiä vuoden verran.

– Muutama potentiaalinen vaihtoehto olisi ollut, mutta ne ehtivät menemään muille. Meillä oli tietyt kriteerit asunnon suhteen, ja tämä talo täytti niistä useimmat. Sijainnilla oli iso rooli, kuten myös budjetilla. Halusimme melko uuden, avaran ja tilavan omakotitalon omalla pihalla, kertovat Melkkilä ja Vuorio.

Kun muutosta on selvitty, häät kolkuttelevat pian nurkan takana.

– Koitamme olla stressaamatta turhia häiden suhteen, mutta paljon on asioita, jotka väkisinkin siirtyvät lähelle pääpäivää ja varmasti tuovat mukanaan myös pientä jännitystä. Kun häät ovat jo toukokuussa, voimme onneksi viettää rennon kesän, naurahtaa Melkkilä muuttolaatikoiden keskeltä.