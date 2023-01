Ranskassa laajat protestit eläkeiän nostosuunnitelmia vastaan, ammattiliiton mukaan mielensosoittajia olisi ollu 2,8 miljoonaa

Ranskassa noin 2,8 miljoonaa ihmistä osallistui tiistaina maanlaajuisiin eläkeiän nostamista vastustaviin mielenosoituksiin, arvioi maan johtava ammattiliitto CGT.

Pelkästään Pariisissa protesteihin osallistui ammattiliiton mukaan puoli miljoonaa ihmistä. Pariisin poliisin arvion mukaan pääkaupungin mielenosoitukseen osallistui kuitenkin vain 87 000.

Ranskalaislehti Le Monden mukaan maassa järjestettiin tiistaina lähes 250 eri protestia. Maan sisäministeriön mukaan protesteja valvoi noin 11 000 poliisia.

Lakkoilu aiheutti häiriöitä muun muassa joukkoliikenteessä, kun sekä joukkoliikenteen työntekijät että opettajat lakkoilivat. Tästä syystä monet ranskalaiset päättivät pitää etätyöpäivän tai olla kokonaan vapaalla töistä.

Ammattiliittojen mukaan lakossa olisi ollut noin puolet opettajista, Ranskan opetusministeriön mukaan vain noin neljännesosa, kertoo BBC.

Protestoijat vastustivat suunnitelmaa, jossa eläkeikä olisi tarkoitus nostaa 62:sta 64:ään. Lisäksi hallitus haluaa pidentää aikaa, joka ihmisten on oltava töissä ennen kuin he voivat saada täyden eläkkeen.

”Kyse on siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme”

Eläkeuudistus on aiheuttanut ärtymystä Ranskassa. Ärtymystä on lisännyt se, että elinkustannukset ovat nousseet muun Euroopan tapaan.

– Ihmiset eivät tulleet vain protestoidakseen eläkeuudistusta vastaan: ihmiset ovat vain kyllästyneitä, sanoi Länsi-Ranskan Quimperissa ammattiliitto CFDT:n edustaja Joel Ledantec Le Mondelle.

– Tässä ei ole kyse eläkkeistä vaan siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme, sanoi puolestaan protestiin osallistuva yliopistoprofessori Martine Beugnet uutistoimisto AFP:lle.

Lakiesityksen tiestä tulossa kivikkoinen

Presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että vaikka eläkeuudistuksen yksityiskohdista voidaan keskustella, eläkeiän nostovaatimuksesta ei luovuta missään tapauksessa.

Ranskan eläkeikä on tällä hetkellä yksi Euroopan alhaisimmista. Maan hallituksen mukaan eläkeiän uudistus on tarpeellinen, sillä eläkeläisten määrä maassa on vähentynyt ja eläkkeiden rahoitus on vaarassa.

Lakiesityksen tie eteenpäin parlamentissa ei kuitenkaan ole ruusuinen, sillä vasemmisto-oppositio on jättänyt siihen yli 7 000 muutosesitystä. Lisäksi Macronin koalitio ei pysty yksinään ajamaan esitystään läpi, vaan tarvitsee siihen tukea myös konservatiivipuolueilta. Myös ekonomisteilla on ollut eri näkemyksiä uudistuksen hyödyllisyydestä.

– Herra Macron tulee varmasti häviämään. Kukaan ei halua hänen uudistuksiaan, ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän vastusta niihin kohdistuu, sanoi Ranskan vasemmiston johtohahmoihin kuuluva poliitikko Jean-Luc Melenchon uutistoimisto AFP:n mukaan.

OpinionWay-mielipidemittauslaitoksen tuoreen kyselyn mukaan 61 prosenttia ranskalaisista vastustaa eläkeiän nostoa ja tukee mielenosoittajia. Luku on kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä mittauksessa ennen tammikuun puoliväliä.

– En halua työskennellä pidempään. Työni on rankkaa, ja olen jo 62-vuotiaana uupunut, sanoi protestiin osallistunut 56-vuotias keittiöapulainen Sylvie Dieppois AFP:lle.

Myös aikaisemmin tammikuussa liki 1,1 miljoonaa ihmistä valtasi kadut vastaavassa mielenilmauksessa. Moisia ihmismääriä ei ole nähty Ranskan kaduilla sitten vuoden 2010. Tuolloinkin vastustettiin eläkejärjestelmän uudistamista.