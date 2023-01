Rata on arvovalinta

Tunnin junalta kiskottiin tiistaina kiskoja alta. Valtiovarainministeriö julkisti raportin, jonka mukaan kaikki kolme Suomessa vireillä olevaa suurta ratahanketta ovat kannattamattomia. Niiden taloudelliset hyödyt eivät riitä likimainkaan kattamaan ratojen rakentamista ja ylläpitoa.

Jos Tunnin juna toteutetaan, se tehdään rahaministeriön arvion mukaan valtion ja kuntien rahoilla. Tähän asti kunnilta ei ole odotettu hankkeeseen muuta kuin suunnitteluyhtiön osakkuutta. Rakentamiseen osallistuminen vaatisi uusia päätöksiä, ja niitä ei kovin helposti tehdä kymmenien miljoonien eurojen vuotuisista sitoumuksista.

Valtiovarainministeriön halikkolaislähtöisen kansliapäällikön Juha Majasen mukaan sen paremmin Turun Tunnin junaa kuin Suomi-rataa tai Itärataa ei liiketaloudellisesti ajatellen kannata tehdä. Hänen mukaansa kyse on jostain muusta kuin talouteen perustuvasta päätöksenteosta, jos rakentamiseen päädytään.

Kyse olisi arvovalinnoista. Juuri niitä politiikassa tehdään.

Varsinaissuomalainen valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tiistaina Turun Sanomille, että ministeriön raportti vähensi Tunnin junan järkiperusteita. Kolme keskeistä asiaa ovat nyt uutta rataa vastaan: Turun ja Helsingin väli ei taitu todellisuudessa tunnissa, radalle ei ole luvassa yksityistä rahaa ja rakentamisaikana ilmastolle aiheutuvien vahinkojen korvaaminen vähenevillä päästöillä kestää liian pitkään.

Mihinkään ratahankkeisiin tuskin otetaan enää kantaa tällä vaalikaudella. Eduskunta istuu enää reilun kuukauden. Tulevan hallituksen pääministeri on nykyisillä kannatuslukemilla kokoomuksen Petteri Orpo, jonka olisi vaikea vetäytyä millään syyllä Turun Tunnin junan voimallisesta edistämisestä.

Ei ole realistista ajatella, että ratoja tai teitä rakennettaisiin muuten kuin julkisin varoin. Tunnin junan investointikustannus on nykyarvion mukaan 3,9 miljardia, Itäradan 2,2 miljardia ja Suomi-radan vaihtoehdosta riippuen 4,9–6,8 miljardia euroa. Kaikkien investointien kohdalla pitää kysyä niin kuin Juha Majanen raporttia esitellessään: olisiko rahoilla parempaa käyttöä.

Mutta on niinkin, että pelkkää hyöty-kustannussuhdetta tuijottamalla moni tie jäisi tässä maassa tekemättä. Liikenneyhteyksien merkittävä parantaminen kasvukeskusten välillä tuottaa lisäarvoa. Hankkeesta ei tee kannattamatonta se, että ei kaikki hyvä ei kanavoidu suoraan kassaan, josta radan rakentaminen maksetaan.

Kolmesta ratahankkeesta Tunnin juna on pisimmällä. Sen rakentaminen voidaan aloittaa, kun muita vielä suunnitellaan.

