Somerolainen kd-ehdokas Reima Anolin maksaisi perheille starttirahaa

Nuorille aviopareille starttiraha, perheen vanhemmille yhteisverotus ja indeksin mukaan nousevat lapsilisät. Siinä somerolaisen kansanedustajaehdokkaan Reima Anolinin (kd.) ajatuksia lapsiperheiden tukemisesta.

Anolin, 31, on uusi kasvo politiikassa. Hän istuu ensimmäistä kauttaan Someron kaupunginvaltuustossa, sai viime talven aluevaaleissa 101 ääntä ja on nyt ehdolla eduskuntaan.

– Valtuustossa on ollut paljon uuden opettelua, ja kiirettäkin on pitänyt. Vaikka asioista on erilaisia näkemyksiä, minusta Somerolla tehdään hyvää yhteistyötä.

Anolin työskentelee Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Forssassa A-Klinikan päällikkönä.

Työssään Anolin sanoo näkevänsä läpileikkauksen yhteiskunnasta. Työkokemus tuo myös teemoja hänen vaalikampanjaansa. Yksi niistä on psykoterapiakoulutus.

– Psykoterapiakoulutus pitäisi saada maksuttomaksi niin, että nykyistä suuremmalla osalla koulutuksen kriteerit täyttävistä ammattilaisista olisi mahdollisuus kouluttautua terapiatyöhön.

Kielitaitovaatimuksista ei pidä Anolinin mielestä tinkiä sosiaali- ja terveysalalla.

– Pitää antaa parempaa kielikoulutusta, jotta pystytään kommunikoimaan sujuvasti suomeksi tai ruotsiksi paikkakunnasta riippuen.

Yleisellä tasolla Anolin kertoo tavoitteekseen suomalaisten tulevaisuuden parantamisen sekä huoltosuhteen ja perheiden vahvistamisen.

– Lapsilisään pitää saada tasokorotus, ja se pitää sitoa indeksiin. Lapsiperheille pitää saada palveluseteli kotipalveluihin. Se tukisi jaksamista ja hyvinvointia.

Anolin maksaisi myös kahden vuoden ajan starttirahaa ensimmäisen avioliittonsa solmiville pareille.

Perheiden verotuksen muuttamisestakin hänellä on näkemys.

– Lapsivähennys tulisi ottaa uudelleen käyttöön niin, että se sidotaan lasten määrään. Pitäisi myös siirtyä perheverotusmalliin ja verottaa maltillisesti vanhempien kokonaistuloja, hän ehdottaa.

Anolin nostaisi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää, jotta ihmisillä olisi paremmat mahdollisuudet korjata ja ylläpitää kiinteistöjään. Edelleen hän keventäisi autoilun verotusta niin, että sekä autot että polttoaineet halpenisivat.

Perheiden elämän helpottamista Anolin rahoittaisi muun muassa haittaveroilla, joita pitäisi kohdistaa ainakin suolaan ja sokeriin.

Reima Anolin on naimisissa, ja hänellä on kaksi lasta. Hän on koulutukseltaan mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. CV:stä löytyy myös johtamisen opintoja.

Hän siirtyi Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen palvelukseen vuodenvaihteessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Anolin uskoo, että paljon puhutut hyvinvointialueen leveämmät hartiat antavat mahdollisuuksia turvata palveluja.

– Pitää olla tarkkana, että lähipalvelut eivät karkaa. Hallintoa ei pidä paisuttaa, vaan rahaa pitää kohdentaa rajanpintaan, jossa tehdään asiakastyötä, hän sanoo.