Remi Lindholm hiihti SM-kisoissa ”tylsään” voittoon – Joni Mäki aloitti vaisusti, mutta piristyi 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa hopealle

Imatran Urheilijoiden Remi Lindholm johti maastohiihdon SM-kisoissa miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailua lähdöstä maaliin. Tampereen kisoissa voittokamppailun ainoaksi jännitysmomentiksi jäi Pohti Ski Teamin Joni Mäen piristyminen, mutta olympia- ja MM-mitalistin nousu riitti vain hopeaan.

Lindholm voitti Mäen 20,8 sekunnilla. Nuorten MM-kisoihin tähtäävä Visa Ski Team Kemin Niko Anttola oli komeasti kolmas 34,1 sekunnin päässä voittajasta.

– Aika perusveto, Lindholm sanoi hiihdostaan, joka riitti uran ensimmäiseen Suomen mestaruuteen.

– Oli tapahtumiltaan aika tylsä kisa. Minulla oli koko ajan selvä johto. Ero repesi yhtäkkiä seitsemästä sekunnista 25 sekuntiin toisella viiden kilometrin kierroksella. Lopussa lisäsin aina vahtia, kun kuulin, että muut ottavat kiinni.

Pariviestien mestaruutta perjantaina juhlinut Mäki tyytyi hopeaan. Se täytti tulostavoitteen, ja hiihto sujui vapaalla paremmin kuin kauden aiemmissa normaalimatkojen kilpailuissa.

– Tavoite oli päästä kolmen joukkoon, joten olen ihan tyytyväinen, Mäki vahvisti, mutta ihmetteli kehon hidasta lämpenemistä kilpailuun.

Mäki aloitti kankeasti

Mäki oli ensimmäisessä 3,8 kilometrin kohdalla olleessa väliaikapisteessä vasta 12:s ja jo siinä vaiheessa 19,6 sekuntia Lindholmista jääneenä.

– Ensimmäinen kierros oli tosi tahmea, mutta hiihto parani kohti loppua. Olisi varmaan pitänyt tehdä eilisen jäljiltä kovempi verryttely, Mäki pohdiskeli.

– Kokonaisuudessaan kuitenkin tuntuu, että hiihdossa on lähtö lähdöltä parempi fiilis.

Mäki haluaisi jatkaa kauttaan sekä normaalimatkoilla että sprintissä. Jatko ratkeaa käytännössä maanantaina, kun päävalmentaja Teemu Pasanen valitsee joukkueen maailmancupin seuraavaan kilpailuun.

– Olen valmis hiihtämään normaalimatkoja, jos valitaan, Mäki sanoi.

Anttola tähtää nuorten kisoihin

Niko Anttolalle, 19, pronssi on uran ensimmäinen SM-mitali. Vauhti todisti, että hän on toipunut sairastelusta, joka esti osanoton Davosin maailmancupiin joulukuun jälkipuoliskolla.

– Hyvä kisa. Menee kärkipäähän kauden kilpailuista, Anttola totesi.

– Kunto on ollut nousussa sairastelun jälkeen. Harjoittelu on ollut viime viikkoina vähän vaihtelevaa, mutta kunto on silti mennyt koko ajan eteenpäin.

Tulos ei ollut Anttolalle iso yllätys.

– Odotin, että pääsen kärkipäähän, mutta mitalia en hirveästi ajatellut, Anttola kertoi.

Anttolan seuraavat tavoitteet ovat nuorten MM-kisoissa. Aikuisten MM-kisoja hän ei ole juuri ajatellut.

– Nuorten kisoista tulee tasokkaat. Kaiken pitää olla vireessä, jos siellä haluaa onnistua. Toivottavasti pysyn terveenä.

Nuorten MM-kilpailut alkavat 28. tammikuuta Kanadan Whistlerissä. Anttolan päällimmäiset tavoitteet ovat perinteisen hiihtotavan 20 kilometrin yhteislähdössä ja 10 kilometrin väliaikalähdössä vapaalla hiihtotavalla.

Toipilailla ja sairailla vaikeaa

Davosin maailmancupissa kahdeksanneksi sijoittuneen Arsi Ruuskasen hiihtovire riitti sairastelun ja kilpailutauon jäljiltä seitsemänteen sijaan. Hän jäi reilun minuutin Lindholmista, jonka hän voitti Davosissa.

– Lähdin helpon tuntuista vauhtia, mutten saanut kiristettyä vauhtia loppuun kuten halusin. Hiihto oli tukkoista, Ruuskanen kertoi.

– Seitsemäs sija ei paljon lämmitä, mutta hiihto oli tilanteeseen nähden ehjä suoritus. Kunto on olemassa, kunhan saan sen taas esiin.

Maajoukkuehiihtäjistä Lauri Lepistö tavoitteli paikkaa Ranskan maailmancupiin, mutta näyttö jäi sairaana heikoksi. Hän oli Tampereella vasta 19:s.

– Kova flunssa, mutta pakko oli lähteä, Lepistö harmitteli ja kertoi saaneensa päävalmentajalta tiedon, että lisänäyttöjä tarvitaan, jotta kausi jatkuisi maailmancupin tasolla.

– Tämä ei parantanut osakkeita, Lepistö totesi vaikeasta tilanteestaan.

Pasi Rein