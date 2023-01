Rovanperä avasi päivän ek-voitolla – ei ollut kuitenkaan tyytyväinen

Rallin MM-kauden avaavan Monte Carlon viimeistä edellinen kilpailupäivä avattiin 16,8 kilometrin erikoiskokeella, ja nopeimmin pätkän kiihdytti Toyotan Kalle Rovanperä. Rallissa toisena ajava puolustava maailmanmestari kavensi eroa rallia johtavaan tallitoveriinsa Sebastien Ogieriin 2,5 sekunnilla, ja ranskalaislegendan etumatka on nyt 33,5 sekuntia.

Rovanperä oli ek:n maalissa kuitenkin kohtuullisen tyytymätön.

– Ei ollut hyvä erikoiskoe minulle, olisin voinut olla parempi. Siisti ajo, mutta ei sellaista mitä haluan, Rovanperä kuittasi MM-sarjan liveseurannassa.

Ogier ottaa varovaisesti.

– Yritimme ajaa turvallisesti. Ei todellakaan täysiä, Ogier kommentoi.

Rallissa kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, jolla eroa Rovanperään on 4,6 sekuntia. M-Sport Fordin Ott Tänak on neljäntenä tuntumassaan Toyotan Elfyn Evans.

Tänakin Hyundailla korvannut Esapekka Lappi on kahdeksantena. Vaikeasti sujuneeseen ralliin pilkottaa helpotusta.

– Huomattavasti paremmalta tuntuu kuin eilen. Emme edelleenkään ole tarpeeksi nopeita, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Auto tuntuu ehdottomasti parhaalta koko viikonloppuna toistaiseksi, Lappi totesi liveseurannassa.

Tänään ajetaan vielä viisi erikoiskoetta, joista seuraava alkaa kello 11.05.