Rovanperä runsaan 17 sekunnin päässä Ogierista, kun kaksi erikoiskoetta on ajamatta

Maailmanmestari Kalle Rovanperä on runsaan 17 sekunnin päässä kärjestä, kun Monte Carlon MM-rallista on ajamatta kaksi erikoiskoetta. Rovanperä oli 16. erikoiskokeella puolitoista sekuntia nopeampi kuin kisaa johtava toinen Toyota-kuljettaja Sebastien Ogier.

– On ehdottomasti iso ero, kun tie on puhdas suolasta. Rallin alussa menetimme paljon aikaa tien puhdistamiseen. Nyt tämä on paljon hauskempaa, Rovanperä sanoi WRC:n nettisivuilla.

Ogier alkoi jo eilen säännöstellä vauhtiaan ja piti taktiikkaansa onnistuneena.

– Toistaiseksi kaikki hyvin. Renkaiden kuluminen tänä aamuna on ollut uskomatonta, joten olemme yrittäneet ajaa siististi ja säästää renkata, Ogier sanoi.

Kärkikaksikon takana asetelmat ovat entisellään. Hyundain Thierry Neuville on kolmantena, Toyotan Elfyn Evans neljäntenä ja Fordin Ott Tänak viidentenä.

Hyundain Esapekka Lappi on edelleen kahdeksantena, mutta hän on jäänyt kärjestä jo runsaat kolme ja puoli minuuttia.

– Meidän piti säästää renkaita. On mielenkiintoista, miksi en tunne oloani niin hyväksi tänään. Teimme joitakin muutoksia, mutta ei niinden pitäisi merkitä niin paljoa. Meidän täytyy analysoida tätä, Lappi sanoi.

Erikoiskoe 17 käynnistyy kello 11.40. Sen jälkeen kisasta on jäljellä enää yksi erikoiskoe.