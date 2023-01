Ruotsalaisasiantuntijan arvion mukaan Erdoganin puheessa paistaa vaalien läheisyys, puhe oli suunnattu turkkilaisille

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin puheessa Suomen hyväksymisestä Naton jäseneksi ilman Ruotsia paistoi vaalien läheisyys, arvioi Ruotsin puolustuskorkeakoulun lehtori Magnus Christiansson SVT:n Agenda-ohjelmassa.

– Tulkitsen, että tämä on Erdoganin yhä kiihtyvää vaalikampanjaa. Paineen alla Erdogan halusi korostaa turkkilaisille, että hän määrää Naton liittymisprosessista. Puhe oli hyvin vahvasti painotettu kotimaan politiikkaan, Christiansson sanoi.

Turkin presidentin puheesta on Christianssonin mukaan vielä liian aikaista vetää lopullisia johtopäätöksiä.

Tukholman yliopiston Turkki-tutkimuksen instituutin johtaja Paul Levin arvioi, ettei Erdoganin puheessa ollut mitään suurta muutosta verrattuna aiempaan.

– En tiedä, onko presidentti Erdogan puhunut asiasta näin selvästi aiemmin. Mutta itse asiassa muutos ei ole suuri, Levin sanoi uutistoimisto TT:lle.

– Erdogan korosti, että hänellä on ongelma Ruotsin kanssa.

Turkissa pidetään presidentin- ja parlamenttivaalit 14. toukokuuta.

John Bolton: ”Tämä on eräänlaista kiristystä”

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton sanoi Agendan haastattelussa, että olisi syytä harkita Turkin jättämistä Naton ulkopuolelle. Yksi syy on se, miten Turkki on toiminut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnin kanssa.

– Se on naurettavaa. Toivon, että ihmiset molemmissa maissa eivät menetä kärsivällisyyttään. Tämä on eräänlaista kiristystä. Erdogan käyttäytyy samalla tavoin omaa kansaansa kohtaan, joten tuskin on yllättävää, että hän käyttäytyy samalla tavoin myös muita kohtaan, Bolton sanoi.

Bolton on yksi monista yhdysvaltalaisista politiikoista, joka on menettänyt kärsivällisyytensä Turkkiin. Kritiikki ei kohdistu vain Suomen ja Ruotsin Nato-prosessiin, vaan myös Turkin vuonna 2017 hankkimaan venäläiseen S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään.

Naton jäsenmaista Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Unkarin odotetaan ratifioivan molempien jäsenyyden keväällä.