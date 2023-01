Saako Vilpas ryhtiä puolustukseensa Seagullsia vastaan?

Vilpas ja Seagulls kohtasivat viimeksi tammikuun alussa Helsingissä. Seagullsin 101–87-voittoon päättyneestä ottelusta oli Vilppaalta sivussa KeyShawn Feazell, joka saattaa puuttua myös perjantaina.

– Nyt ero on kuitenkin se, että meillä on nyt sisäpelaaja (Ira Lee), kun viimeksi ei ollut, huomauttaa Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto.

– Feazellin puuttuminen helpotti silloin Seagullsin tehtävää, kun he pystyivät toteuttamaan paljon vaihtavaa puolustusta, hän jatkaa.

Vilppaan viikon harjoituksissa on keskitytty ”Leen sisäänajamiseen” ja joukkuepuolustukseen.

– Meillä on ollut ongelmia palloskriinipuolustuksessa, toteaa Koivisto ja mainitsee samalla asian, joka oli joukkueen heikkous myös edellisessä Seagulls-kohtaamisessa.

VILPAS–SEAGULLS PERJANTAINA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Jatkosarjan avausotteluksi tärkeä peli

Lähtökohdat: Vaikka ylempi jatkosarja vasta alaa ja pudotuspeleihin on pitkä matka, on kyseessä molemmille joukkueille sijoituksellisestikin melko tärkeä ottelu. Vilppaan tärkeä tavoite on päästä vähintään kolmannelta sijalta pudotuspeleihin, ja voitolla Seagulls pysyisi vielä ainakin jossain määrin tavoitettavan etäisyyden päässä.

Seuraa häntä: Ira Lee. Haastavat ottelut jatkuvat varsinkin, jos KeyShawn Feazell on sivussa. Seagulls on ollut Kouvojen ohella liigan paras levypallojoukkue, ja Leen haasteena on levyritilaston ylivoimainen ykkösnimi Zena Edosomwan.

Kokoonpanot:

Vilpas: Jalon Pipkins, Quentin Goodin, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Patrik Poutiainen, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Niilo Kärkkäinen, Riku Laine, Ira Lee. Todennäköinen: LaDavius Draine. Epätodennäköiset: KeyShawn Feazell, Onni Mäkynen. Ei varmoja poissaoloja.

Seagulls: Zena Edosomwan, Rene Rougeau, Timo Heinonen, Antti Kanervo, Sakari Laakso, Lassi Nikkarinen, Markus Rautasalo, Jeffrey Carroll, Robert Hall. Todennäköinen: Okko Järvi. Epätodennäköinen: Elias Leskinen. Ei varmoja poissaoloja.

Tulosennuste: 88–92