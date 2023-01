Sähkölaskun kertakorvauksen yksityiskohdissa edistytty, tavoitteena on ratkaisun valmistuminen tänään

Sähkölaskun kertakorvauksen yksityiskohdista haetaan edelleen ratkaisua, ja STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa on edistytty. Tavoitteena on yhä, että ratkaisu valmistuisi tänään maanantaina, jotta se saataisiin pikavauhtia lausuntokierrokselle.

Erityisavustajien neuvottelut katkesivat myöhään torstai-iltana.

STT:n tietojen mukaan kiistaa on ollut edelleen siitä, kuinka paljon valtio sähkölaskusta korvaisi. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmisteleman pohjaesityksen mukaan osuus olisi maksimissaan 50 prosenttia. TEMissä on haluttu näin estää ylikorvaaminen, jonka on pelätty muun muassa kannustavan kuluttamaan energiaa enemmän.

Osa hallituspuolueista on ollut sitä mieltä, että korvausprosentin tulisi olla suurempi.

Torstaina avustajien keskusteluihin nousivat niin sanotut väliinputoajat, joiden sopimus on päättynyt vuoden lopussa ja tammikuusta alkanut sopimus on kalliimpi. Heitä on noin 100 000, ja myös heidän tilanteensa helpottamiseksi on etsitty oikeudenmukaista ratkaisua.

STT:n tietojen mukaan edullisimpien sähkösopimusten jättäminen kertakorvauksen ulkopuolelle sopisi edelleen useimmille hallituspuolueille. Puhetta on ollut sopimuksista, joissa sähkö maksaa alle 10 senttiä per kilowattitunti.

Kahdessa osassa

Saajajoukon rajaaminen pienemmäksi antaisi liikkumavaraa sille, että omavastuu-osuutta pystyttäisiin alentamaan hallituksen aiemmin linjaamasta sadasta eurosta, eräs hallituslähde muotoilee.

STT:n tietojen mukaan laskelmia on teetetty alkuperäisen esityksen 100 euron omavastuuta alemmasta omavastuusta.

Kertakorvaus tulisi kahdessa osassa, ja se koskisi neljää talvikuukautta. Perusteena käytettäisiin marras- ja joulukuun sähkölaskuja.

Aiemman linjauksen mukaan tukea voisi saada enintään 700 euroa kuukaudessa neljän kuukauden ajan. Sovittu on myös, että valtio voisi käyttää tukeen kokonaisuudessaan enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Kertakorvauksen ulkopuolelle jäävät voisivat hyödyntää aiemmin sovittuja tukia, kuten verotuksessa tehtävää sähkövähennystä.

Sanna Nikula