Sähkön hinta sulki Salon Tenniskeskuksen saunat – yksityisissä liikuntapaikoissa jouduttu myös korottamaan asiakasmaksuja

Moninkertaistunut sähkön hinta vaikuttaa yksityisten liikuntapaikkojen toimintaan. Salon Tenniskeskuksessa saunat suljettiin jo joulukuun alussa.

– Teimme laskelman ja arvioimme, että saunasta aiheutuvat vuosittaiset kulut ovat sähkön hinnannousun takia viisinkertaistuneet. Siksi päätimme sulkea ne toistaiseksi, kertoo Salon Tenniskeskuksen hallimestari Iina Haapaniemi.

Tenniskeskuksen saunat lämpiävät sähköllä, ja vielä enemmän sähköä syö hallin lämmitys. Lämmitysmuotona hallissa ovat ilmalämpöpumput ja öljy. Jotta Tenniskeskus selviäisi haasteellisen ajan yli ja sen toiminta voisi jatkua, halliyhtiön oli pakko myös korottaa kenttävuokrien hintoja. Vuoden alusta kaikki kenttähinnat nousivat kahdella eurolla per tunti.

– Muita muutoksia emme nyt aio tehdä, Haapaniemi sanoo.

Haapaniemen mukaan Tenniskeskuksen käyttäjät ovat suhtautuneet muutoksiin pääasiassa hyvin.

– Kentänvuokraushintojen korotuksesta on tullut lähinnä positiivista palautetta, mutta moni kaipailee saunoja. Monelle saunassa käynti on iso osa treeniä, Haapaniemi toteaa.

Tenniskeskuksen saunoissa on kahden tunnin ajastin, ja asiakkaat saavat itse laittaa ne päälle. Miesten sauna on päällä viikossa keskimäärin 40 tuntia ja naisten sauna muutaman tunnin.

Sitten kun sähkön hinta jälleen laskee, saunat on Haapaniemen mukaan tarkoitus ottaa uudelleen käyttöön. Kenttävuokrien korotukset sen sijaan jäävät todennäköisesti pysyviksi.

– Meillä on kuitenkin jo 6–7 vuotta siitä, kun olemme viimeksi korottaneet vuokrahintojamme. Voi siis olla, että nykyiset hinnat jäävät pysyviksi, hän sanoo.

Salon Tenniskeskuksessa on kaksi tenniskenttää, jotka ovat arkisin klo 15–21 täydellä käytöllä. Myös sunnuntaisin pelaajia on paljon. Vapaita aikoja löytyy lähinnä arkiaamuisin ja keskellä päivää sekä lauantaisin.

Isot hallitilat on käytössä myös Hanhivaaran Liikuntakeskuksella.

– Emme ole omassa tilassa, eli meillä ei ole omaa sähkösopimusta. Meillä on ollut kiinteä sähkön hinta koko ajan. Tiedän, että monilla liikuntapaikoilla on ollut tässä asiassa haasteita, mutta meillä on ainakin toistaiseksi pysynyt sähkön hinta ihan kohtuullisena, sanoo Hanhivaaran Liikuntakeskuksen yrittäjä Jussi Saarinen.

– Meillä on myös tehty toimia energian säästämiseksi, eli kaikki valomme ovat ledejä ja Astrum Keskuksen katolla on yksi Suomen suurimpia aurinkovoimaloita, joka tuottaa koko kiinteistölle energiaa keväästä syksyyn. Jo se, että palloiluhallimme valot vaihdettiin ledeiksi säästää vuodessa sähköä lähes 100 000 kilowattituntia. Lisäksi monet valomme toimivat liiketunnistimella tai ajastimella, hän jatkaa.

Vuodenvaihteessa Hanhivaarassa tehtiin pieni hinnankorotus kuntosalin ja ryhmäliikunnan hintoihin yleisen kustannustason nousun vuoksi. Saarinen toteaa, että esimerkiksi pesuaineiden ja papereiden hinnat ovat nousseet vuoden sisällä paljon, ja niitä kuluu liikuntakeskuksessa runsaasti.

Sähkön hinnannousun vuoksi Hanhivaarassa ei tällä hetkellä ole syytä toiminnan tai hintojen muutoksiin. Yritys haluaa kuitenkin olla muuten mukana energiansäästötalkoissa, ja siksi saunojen aukioloaikoja supistetaan lähiviikkoina.

– Normaalisti saunat ovat päällä aamusta iltaan, mutta jatkossa saunat sammutetaan päiväsaikaan, jolloin on vähiten asiakkaita. Pyrimme kuitenkin siihen, että saunoja ei tarvitse ottaa kokonaan pois käytöstä, vaan ne ovat päällä aamuisin ja iltaisin, jolloin on eniten käyttäjiä, Saarinen sanoo.

Liikuntakeskus Vireessä sähkön hinnannousu ei johda toimenpiteisiin, vaikka sen vaikutukset tuntuvatkin tilojen ylläpitokustannuksissa.

– Pidämme asiakashinnat ennallamme ja höyrysaunan päällä normaalisti aamukymmenestä iltaan, toteaa Vireen yrittäjä Timo Matila.

Vireessä on kuitenkin tehty energiaa säästäviä toimia jo aikaisemmin.

– Vaihdoimme ledivaloihin, ja pukuhuoneissa ja vessoissa on liiketunnistimet. Mutta nämä muutokset tehtiin jo ennen tätä sähkökriisiä, Matila sanoo.

Kuntokeskus Liikussa taas nostettiin hintoja vuodenvaihteessa. Uusien asiakkaiden kuukausijäsenyys nousi vajaalla kuudella eurolla ja vuosijäsenyys 48 eurolla.

– Halusimme tehdä korotuksen niin, että jo olemassa olevilla jäsenillämme hinnat eivät muutu, kertoo Liikku-ketjun toimitusjohtaja ja perustaja Johanna Riihijärvi.

Hinnat korotettiin vastaamaan tämän päivän tasoa. Muutos liittyy sähkön hinnannousuun, mutta se ei ole ainoa syy.

– Tämä oli ensimmäinen hinnankorotuksemme 12 vuoteen. Sähkön hinnannousu on siinä osatekijänä, mutta kyse on kokonaisuudesta, yleisen hintatason noususta, Riihijärvi sanoo.

Sähköä Liikussa säästetään muun muassa käyttämällä ledivaloja.

– Ja saunoja meillä ei olekaan, Riihijärvi toteaa.