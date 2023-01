Saksa antoi luvan lähettää saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan – Ukraina peräänkuuluttaa ”tankkikoalitiota”

Saksan hallitus on antanut muille maille luvan toimittaa saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Saksa ilmoitti keskiviikkona toimittavansa myös itse Ukrainalle 14 Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunua maan armeijan, Bundeswehrin, varastoista.

– Tavoitteena on saada nopeasti kokoon kaksi Leopard 2 -panssarivaunupataljoonaa Ukrainaan, kertoi hallituksen edustaja Steffen Hebestreit lausunnossaan.

Venäjä on uhonnut tuhoavansa länsimaiden Ukrainaan lähettämät tankit.

Saksan hallituksen päätös on muun muassa Panssariprikaatin komentajana toimineen kenraalimajuri (evp) Pekka Toverin mukaan murtanut eräänlaisen patovallin.

– Nyt ollaan otettu yksi askel eteenpäin Ukrainan tukemisessa. Voidaan hyvinkin ennustaa, että Ukraina saa lisää sitä, mitä se pyytää, Toveri sanoo.

STT haastatteli Toveria keskiviikkona ennen kuin hänen ehdokkuudestaan eduskuntavaaleissa kerrottiin iltapäivällä.

Useat maat ilmaisseet halukkuuttaan lähettää Leopardeja Ukrainaan

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak sanoi Saksan ilmoituksen olleen ensimmäinen askel asiassa, mutta hän peräänkuuluttaa seuraavaksi ”tankkikoalitiota”.

Puola pyysi jo tiistaina Saksalta lupaa lähettää Leopard-vaunujaan Ukrainaan.

Norjalaismediat olivat kertoneet maan hallituksen pohtivan Leopard -vaunujensa lähettämistä Ukrainaan ennen Saksan ilmoitusta. Myös Espanjan puolustusministeri on kertonut maan olevan valmis lähettämään Leopard-vaunuja Ukrainalle.

Tiistaina ukrainalainen viranomaislähde kertoi uutiskanava ABC:lle, että länsimaat saattaisivat lähettää yhteensä noin sata Leopard 2 -vaunua Ukrainaan Saksan päätöksen jälkeen. Yhdysvalloilta odotettavien noin 30 Abrams -taistelupanssarivaunun kera puhuttaisiin jo yhteensä 130–150 taistelupanssarivaunusta.

– Kyllä se on määrältään merkittävä, kun puhutaan nykyaikaisista länsimaalaisista vaunuista. On myös tärkeää, että Ukrainaan rakennetaan koulutus- ja tukijärjestelmä, jotta se pystyy käyttämään ja ylläpitämään näitä vaunuja, Toveri kertoo.

Toveri: Isompia Ukrainan panssarijoukkoja aikaisintaan kesällä

Toverin mukaan kokeneen ja taistelukokemusta saaneen vaunumiehistön kouluttamisessa uuden vaunun käyttöön 6–8 viikkoa on jo runsaasti aikaa ja tiukassa tilanteessa se voitaisiin tehdä nopeamminkin.

Kenttähuoltokoulutus olisi myös nopeaa, mutta enemmän aikaa vaatisi koulutus vaativimpien korjausten tekemiseen ja huoltojärjestelmien luomiseen.

Myös Leopard -vaunujen toimittamisessa ja käyttöönotossa menee oma aikansa.

– Olettaisin, että menee kesään asti, kunnes saadaan isompia panssarijoukkoja uudella kalustolla ukrainalaisten käyttöön.

Tipoittainen vaunujoukkueiden käyttö taisteluissa ei olisi Toverin mukaan kannattavaa, sillä vaunuja ei saataisi evakuoituja ja niitä tuhoutuisi helpommin. Ennemmin Ukrainan kannattaisi pyrkiä luomaan tulevasta panssarikalustosta ”pystyviä panssari- tai mekanisoituja prikaateja” kuin heittää niitä yksittäin taisteluihin mahdollisimman nopeasti, Toveri uskoo.

– Ottaisin muutaman kuukauden lisäaikaa, jos taistelutilanne sen sallii. Silloin pystyisi luomaan iskukykyisiä yksiköitä, joita voisi käyttää isompiin operaatioihin.

Leopardien etuna ”yleiseurooppalaisuus”

Toverin mukaan Leopardien etuna on niiden ”yleiseurooppalaisuus”.

– Niitä valmistetaan Euroopassa, ja huolto- ja tukijärjestelmiä on monessa maassa jo olemassa. Se on huollollisesti vähemmän vaativa vaunu verrattuna Abramsiin, hän kertoo.

Ukrainaan lähetettävät Leopard 2 -taistelupanssarivaunut tulevat todennäköisesti olemaan eri mallisia, sillä esimerkiksi Saksa on lähettämässä tuoreempaa 2A6-mallia, kun Espanjan ja Norjan käytössä on 2A4-mallia.

Toverin mukaan eri mallien yhtäaikainen käyttö ei aiheuttaisi suurempia ongelmia, sillä vaunujen lavetti on käytännössä sama ja varaosat ovat yhteensopivia.

Myöskään miehistön koulutus eri malleihin tuskin aiheuttaisi suurempia ongelmia.

Yhdysvaltalaisvalmisteisissa Abrams -taisteluvaunuissa on sama tykki kuin Leopard-vaunuissa ja ampumatarvikkeet ovat pääosin samoja.

Ylläpidon ja huollon kannalta ne ovat erilaisia. Käyttöperiaatteiltaan sekä Abramsit että Leopardit ovat samanlaisia, mutta Abrams-vaunuja varten on luotava omat koulutus- ja huoltojärjestelmät.

– Abramsissa on hyvää se, että jos Ukraina niitä saa ja niille luodaan se järjestelmä, niin Yhdysvalloilla on useita tuhansia Abramseja seisomassa aavikolla. Volyymia voidaan tarvittaessa lisätä nopeastikin, kun järjestelmä on saatu luotua, Toveri arvioi.

Elias Peltonen